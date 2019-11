Ibrahimovic al Milan? In Spagna giurano: rossoneri club più vicino a Zlatan

Zlatan Ibrahimovic tornerà al Milan? Marca, principale quotidiano sportivo spagnolo, mette il club rossonero come il più vicino all'attaccante svedese. In questi giorni Ibra è stato accostato al Bologna, mentre anche Aurelio De Laurentiis aveva confessato il suo sogno di portare Zlatan a Napoli. Ibrahimovic viene visto da molti osservatori come il giocatore giusto per permettere al 'giovane' Milan di Pioli di fare un salto di qualità nel corso di una stagione che ha visto sin qui i rossoneri conquistare solo 13 punti in 11 partite (con 5 sconfitte, ultima quella casalinga contro la Lazio). "Potrebbe essere un sogno, sposta tante cose, secondo me dentro la sua testa c'è anche un po' la paura di non essere l'Ibra dominante. Quando Ancelotti mi mise in panchina in un derby, ho capito che non avrei accettato un'annata tra campo e panchina, non faceva per me. Pensare che Ibra possa accettare questo, è strano", aveva detto alcuni giorni fa Paolo Maldini su un possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan (con cui ha giocato 85 partite segnando 56 gol e vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana).

IBRAHIMOVIC-MILAN, CASSANO: "IBRA E' L'UNICO CHE PUO' RADDRIZZARE LA BARCA ROSSONERA"

"Ibrahimovic è l'unica speranza del Milan per raddrizzare la barca - ha detto Antonio Cassano a Tiki Taka - Fa migliorare chi gioca con lui. Lo svedese riporterebbe anche un po' di entusiasmo a tutta la piazza rossonera. E' lui che non vuole venire? Secondo me se gli fai un anno e mezzo di contratto, lui accetta".

IBRAHIMOVIC-BOLOGNA, BIGON, 'IBRA A BOLOGNA IDEA AFFASCINANTE MA DECISIONE SPETTA A LUI'

''Il rapporto fra Ibra e Sinisa (Mihajlovic, ndr) è diretto, si sono sentiti in questi mesi per questa brutta parentesi che il mister sta combattendo e si sono scambiati anche delle opinioni sul futuro di Ibrahimovic, ma il futuro lo può decidere solo lui, la palla è in mano sua, sarà lui a decidere nei prossimi mesi cosa fare del suo futuro: se continuare o meno. Noi non possiamo che essere affascinati dall'idea". Sono le parole del direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, riguardo ai rumors di mercato su un eventuale approdo in rossoblù dell'attaccante svedese. "Aspettiamo che prenda le decisioni per il suo futuro. Se la cosa comprenderà la possibilità di venire in Italia, sarà importante", conclude Bigon ospite di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1.