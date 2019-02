Lady Gaga e Bradley Cooper: dai gossip sull'amore all'indimenticabile Shallow

Lady Gaga, dolcissimo consiglio di Bradley Cooper nella notte degli Oscar 2019

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno regalato un momento emozionante nella notte degli Oscar 2019 con il loro duetto, cantando "Shallow", dalla colonna sonora di A Star Is Born. Bradley Cooper nelle scorse settimana si era detto "terrorizzato" in vista della performance, ma negli istanti che hanno preceduto lo show sul palco del Dolby Theatre è stata Lady Gaga a sentire l'emozione. Lo ha raccontato la stessa Lady Gaga nelle interviste tenute subito dopo la vittoria dell'Oscar come migliore canzone originale: "Vorrei dire che la cosa più difficile nella vita è avere il coraggio di essere se stessi. Auguro a tutti di sentire la gioia dentro loro stessi". E ha aggiunto: "In realtà è proprio quello che mi ha detto Bradley durante l'ultima prova per l'esibizione su Shallow. Mi ha detto: "Semplicemente, andiamo a dare un po' di gioia".

Nei giorni scorsi erano circolati gossip su una relazione tra Lady Gaga (che ha cancellato le nozze a Venezia con l'ormai ex fidanzato) e Bradley Cooper, ma i pettegolezzi sembrano non aver trovato alcuna conferma. Con l'attore e regista che prosegue la relazione con la bellissima modella Irina Shayk. Di certo tra Lady Gaga e Bradley Cooper è nato un legame molto forte a livello umano. «Bradley, non c'è una sola persona sul pianeta che potrebbe aver cantato questa canzone con me, se non tu - ha detto la cantante - Grazie per aver creduto in noi. Grazie mille». Nel talk show di Stephen Colbert, Lady Gaga aveva raccontato di aver trovato una connessione istantanea con Bradley Cooper appena i due si sono guardati negli occhi.