Milan, Biglia fuori 4 mesi. Caccia a Paredes o Denis Suarez

"L’infortunio, subito da Lucas Biglia lo scorso mercoledì durante l’allenamento ha comportato una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro che ha richiesto un intervento chirurgico. L’operazione, eseguita oggi in Finlandia dal professor Sakari Orava alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita. La prognosi è di 4 mesi", è scritto nella nota del Milan. Si accorcia la coperta a centrocampo, dove Gattuso sarà in emergenza da qui a fine anno. Poi il club rossonero tornerà sul mercato. Il primo nome sulla lista di Leonardo è quello del 24enne argentino Leandro Paredes: l'ex Roma è in rotta con lo Zenit San Pietroburgo e potrebbe chiedere la cessione a gennaio. I russi valutano Paredes non poco (venne pagato 23 miliioni) e bisogna capire i margini su una uscita già nel mercato invernale. Come alternativa spunta Denis Suarez che non trova spazio nelle rotazioni di Ernesto Valverde al Barcellona e potrebbe essere mandato in prestito (con diritto di riscatto ed eventuale recompra a favore di blaugrana). Nelle scorse ore si è parlato anche di Aaron Ramsey, però il 28enne gallese potrebbe restare all'Arsenal sino alla scadenza del suo contratto a giugno.

Milan-Ibrahimovic, l'offerta di Leonardo

Ibrahimovic lancia segnali da Los Angeles sulla possibilità di tornare al Milan. Zlatan apre la porta, ma non del tutto e non chiude quella ai Galaxy. La possibilità di un contratto da sei mesi con opzione per un altro anno non ha fatto breccia nel cuore di Ibra. Secondo alcuni rumors Leonardo pare stia valutando di modificare la prima offerta, proponendo a Ibrahimovic direttamente 18 mesi di contratto per convincerlo a dire sì al Milan.

Milan-Ibrahimovic, l'offerta di Leonardo. Ma cresce l'opzione Pato

Al Milan oltre a Ibrahimovic resta però in auge anche l'opzione Pato. L'ex attaccante del Milan ha fatto chiaramente capire di voler tornare in rossonero: l'esperienza in Cina può terminare e il Papero vorrebbe nuovamente misurarsi con il calcio europeo. L'Italia, la serie A e la sua Milano rossonera sono un sogno per un giocatore che ha solo 29 anni e tanta voglia di tornare sui livelli di qualche anno fa. Pato al Milan ha giocato quattro anni (dal gennaio 2008 al dicembre 2012) segnando 63 gol in 150 gare e vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Il Papero con Tianjin Quanjian ha segnato 24 gol in 55 partite e ha un contratto ancora di un anno (fino al 31 dicembre 2019). L'ipotesi è di prestito secco di 6 mesi, pagando l'ingaggio semestrale da 3 milioni netti. Una soluzione sostenibile alla luce del fair play finanziario (con l'Uefa che dovrebbe comminare le prime sanzioni al Milan già in ottica mercato di gennaio).

"Non andrò in prestito, non ne ho bisogno, questo è sicuro. Se scelgo una squadra mi impegno solo per quella, sono concentrato solo su quella. Ora sono qui, vediamo quello che succede. I Galaxy hanno i loro desideri, io ho i miei e il club li conosce bene. Sanno quelle che sono le offerte che ho ricevuto, sanno quello che chiedo. Penso positivo, anche il club è positivo. Non sono preoccupato". Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic, pronunciate al media day dei Los Angeles Galaxy. E poi (leggi)