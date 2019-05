Milan, Donnarumma: "Futuro? Preferisco non parlarne"

Gigio Donnarumma è stato il vero super-eroe di Milan-Frosinone: il rigore parato a Ciano a inizio secondo tempo (sullo 0-0) è stato il momento di svolta della partita (nel finale poi una parata spettacolare su Valzania). La scossa che poi ha cambiato il match, vinto 2-0 dai rossoneri (gol di Piatek e Suso). E per lui c'è stato anche un coro della Curva Sud nel corso della sfida di San Siro. A fine match interrogato sul futuro Donnarumma non si è sbilanciato: "Preferisco non parlarne", riferisce il Corriere della Sera.

Gigio ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Milan. Nei giorni scorsi è riemerso l'interesse del Paris Saint Germain nei suoi confronti: si vocifera di una possibile offerta da 50-55 milioni che sarebbe plusvalenza per il club rossonero in ottica Financial Fair Play. Soldi che potrebbero bastare per convincere il Milan a cedere Donnarumma o offerta non abbastanza indecente che non smuoverebbe la società di via Aldo Rossi? In estate la risposta, al momento la concentrazione di squadra e club è sull'ultima giornata di campionato. La squadra di Gattuso è matematicamente qualificata almeno ai preliminari di Europa League: per l'accesso al tabellone diretto serve un punto contro la Spal (in caso di vittoria della Roma). Per entrare in Champions servirebbe almeno un passo falso di Inter o Atalanta.