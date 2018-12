Milan, Gazidis ad fino al 2020, ufficiale. E frena su Ibrahimovic. Milan news

Ivan Gazidis e' ufficialmente il nuovo amministratore delegato del Milan. Ad approvare il suo ingresso e' stata prima di tutto l'assemblea degli azionisti del club rossonero, riunitosi questa mattina nella sede di via Aldo Rossi a Milano. Il manager sudafricano, che ha trascorso gli ultimi 9 anni nell'Arsenal, e' stato nominato poi ufficialmente A.D. dal cda, e nel giro di qualche giorno la sua nuova carica sara' effettiva. Approvato all'unanimita' il suo ingresso, con l'assemblea presieduta dal presidente Paolo Scaroni. Il mandato per Gazidis avra' durata fino al 30 giugno 2020, identica scadenza del cda del club rossonero.

Milan-Ibrahimovic, i dubbi di Gazidis. Milan news

Secondo Sportmediaset però si registra una frenata per Zlatan Ibrahimovic al Milan. Nei 9 anni all'Arsenal, Ivan Gazidis ha sempre puntato su calciatori con un'età che li renda poi appetibili dal mercato. Una linea che avrebbe aperto un dibattito interno nella dirigenza del Milan sull'opportunità o meno di ingaggiare Ibrahimovic a gennaio. I contatti con Ibra ci sono stati e continuano ad esserci, ma ora l'operazione Zlatan registra una valutazione più approfondita tanto più che va risolto anche il problema del suo addio ai Los Angeles Galaxy (che hanno un contratto per un altro anno). Un inaspettato pessimismo su Ibrahimovic al Milan, ma va detto che l'affare non è saltato.

Milan-Fabregas avanti: l'offerta al Chelsea. Ac Milan news

Fronte Fabregas. Avanti con il Chelsea: il dialogo prosegue. Gazidis conosce molto bene lo spagnolo (che ha vissuto gli anni migliori proprio ai tempi dell'Arsenal): il Milan potrebbe arrivare a 8 milioni, contro i 12 milioni richiesti dal Chelsea.