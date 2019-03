Milan, lite Kessie-Biglia: arriva la multa. E Gattuso...

Milan, lite Kessie-Biglia: arriva la multa. Gattuso: "In settimana parlerò io"

La lite in panchina di domenica sera nel derby Milan-Inter tra Franck Kessie e Lucas Biglia non è piaciuta a Gattuso, nè alla società di via Aldo Rossi. Le pronte scuse in mixed zone, dove si sono presentati entrambi assieme, non eviteranno una multa salata ai due calciatori rossoneri, secondo Tuttosport. "Non è stata una scena bella da vedere. E' stata una doppia sconfitta, sia in campo che comportamentale, la responsabilità è la mia, parlerò in questi giorni", le parole di Gattuso al termine del derby perso 3-2 dal Milan contro l'Inter.

MILAN, KESSIE E BIGLIA "CHIEDIAMO SCUSA"

Pace e scuse davanti alle telecamere tra Franck Kessie e Lucas Biglia dopo il brutto diverbio al rientro in panchina dell'ivoriano nel corso del derby Milan-Inter. "E' stata l'adrenalina della partita. In quel momento avevo voglia di vincere e quando mi ha cambiato il mister ero nervoso - ammette Kessie ai microfoni di Sky Sport -. Chiedo scusa a Lucas, e' piu' grande di me, e chiedo scusa anche ai tifosi e al mister. Non sono triste, questo e' il calcio e abbiamo perso. Lasciamoci dietro la partita di oggi e pensiamo alla prossima". Anche Biglia si presenta e sottolinea che "il primo responsabile sono io. Devo capire il momento, sa cosa gli ho detto e perche', ma non c'e' nessun problema. Abbiamo fatto una figuraccia e mi dispiace per tutti. Abbiamo parlato. Tutti vogliamo vincere, non sono cose da fare davanti a tutti. Siamo qui per chiedere scusa alla societa', ai tifosi e al mister. Mi vergogno. Stavo fuori, dovevo riflettere e avere piu' tranquillita'. Se ero nervoso perche' non ho giocato? No no, io lo capisco, sono grande, parlo tanto con il mister e lo staff", conclude.

MILAN, LITE KESSIE-BIGLIA, GATTUSO "E' SCONFITTA PIÙ GRANDE"

"La sconfitta piu' grande e' quello che ho visto a fine partita - e' il commento di Rino Gattuso ai microfoni di Sky Sport riferendosi alla lite scoppiata in panchina tra Kessie e Biglia durante il derby tra Milan e Inter -. Risponderanno loro su cosa e' accaduto, poi rispondero' io in settimana. Per come credo io il calcio e' qualcosa che non ci sta. Non e' un caso che in tutti questi anni stiamo facendo fatica. E' una scena non bella da vedere. La responsabilita' e' mia e mi devo occupare della disciplina. Loro sanno quanto ci tengo. Di calcio non posso capire nulla ma su questa cosa ho costruito una carriera, sulla disciplina, sui compagni che non giocano da mesi, sulla maglia. In questi giorni parlero' io. E' una doppia sconfitta, sul campo e fuori, e questa - conclude il tecnico rossonero - e' una mia responsabilita'".