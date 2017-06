Milan, Montella a casa di Donnarumma. Fassone, linea morbida verso il rinnovo

Milan, Montella a casa di Donnarumma



Vincenzo Montella si gode gli ultimi giorni di vacanza e nella giornata di mercoledì è stato a Castellammare di Stabia, paese di Gianluigi Donnarumma. Passeggiata in centro e pranzo in un ristorante centralissimo. Poi il tecnico del Milan, accompagnato dal padre, è stato a casa del giovane portiere milanista dove ha incontrato i genitori di Gigio. Secondo La Gazzetta dello Sport Montella ha deciso di scendere in campo in prima persona per provare a convincere Donnarumma e la sua famiglia a firmare il rinnovo di contratto con il Milan.



Milan-Donnarumma, Fassone sospende la ricerca del nuovo portiere



E le quotazioni in tal senso continuano a salire. Non è un caso che Marco Fassone abbia sospeso la ricerca di un nuovo portiere: da Perin (come ha confermato anche Lucci, il procuratore del numero uno genoano) a Neto e Rui Patricio sono tutti in stand by. La sensazione generale è che la volontà di Donnarumma sia di restare al Milan e nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra l'ad rossonero e Mino Raiola per portare avanti una trattativa che sino a qualche giorno fa sembra complicatissima. Ora gli spiragli che si stanno aprendo fanno sperare i tifosi milanisti...

BERLUSCONI: "CON LE MIE DOTI AVREI TENUTO PER UN PERIODO DONNARUMMA AL MILAN"

"Io farei di tutto per non lasciare partire Donnarumma, però essendo un ragazzo con la possibilità di andare in una squadra e guadagnare, per sé e per la sua famiglia, 100 milioni, mi domando chi non avrebbe fatto lo stesso? Io con le mie doti, avrei trovato una strada di mezzo per farlo restare un periodo al Milan e poi fargli fare il grande colpo della vita", ha spiegato l'ex patron del Milan, Silvio Berlusconi, a Porta a Porta.