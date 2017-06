Donnarumma-Milan, incontro con Raiola nei prossimi giorni. Perin congelato

Donnarumma-Milan, incontro con Raiola la prossima settimana



Crescono le speranze di rinnovo tra Gianluigi Donnarumma e il Milan: secondo quanto riferisce Paolo Bargiggia a Premium Sport, la prossima settimana potrebbe esserci un incontro tra il club rossonero e Mino Raiola, agente del portiere.



DONNARUMMA-MILAN, PASSO INDIETRO DI PERIN



Mattia Perin resta al Genoa, almeno per ora. ha confermato il suo procuratore Alessandro Lucci, che ha parlato di "affare al momento chiuso". L'agente del portiere ringrazia il Milan per aver pensato a Perin come eventuale sostituto di Gianluigi Donnarumma. Un chiaro segnale che su quello spiraglio di cui Fassone parlò già un paio di giorni fa tra Gigio e il club rossonero. “Rispettiamo il Milan, lo ringraziamo per aver cercato con determinazione Mattia. Ma siamo noi adesso ad aver fermato ogni possibile trattativa. Il Milan vuole giustamente concentrarsi sulla situazione Donnarumma. Mattia è uno straordinario primo e non potrebbe essere altrimenti visto ciò che ha dimostrato ad oggi. Abbiamo parlato con Mirabelli, per noi al momento l'affare è chiuso. Se poi, nei prossimi giorni, il Milan avrà bisogno ancora di noi ci siederemo nuovamente attorno a un tavolo”.



Milan, Mihajlovic 'consiglia' Donnarumma: Resti dove lo amano



"Per me deve restare al Milan, per riconoscenza, per continuare la maturazione e perché gli hanno offerto un buon contratto". E' il consiglio di Sinisa Mihajlovic al portiere del Milan (il l tecnico ha lanciato in Serie A Gigio Donnarumma). "Posso dire che è fortissimo ma è sempre un ragazzino di 18 anni - ha aggiunto l'attuale allenatore del Torino in un'intervista a Sky Sport - Per diventare un campione deve maturare ancora e farlo in una società dove tutti gli vogliono bene può solo rendere le cose pià semplici".