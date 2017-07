Milan, preso Przemyslaw Bargiel. Colpo a sorpresa di Mirabelli

Milan scatenato sul mercato. Non solo il rinnovo di Donnarumma ormai definito (grande vittoria di Marco Fassone) o i grandi nomi (l'ultimo in ordine cronologico è Conti dall'Atalanta) in entrata, ma anche prospetti interessanti. Il nuovo ciclo rossonero non si ferma mai. Preso Przemyslaw Bargiel.

Si tratta di un centrocampista polacco classe 2000 di proprietà del Ruch Chorzow. Secondo quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio è un colpo da affare da 350 mila euro di parte fissa più 150 mila euro di bonus.

Przemyslaw Bargiel è un giocatore simile a Blaszczykowski, esterno di fascia dotato di grande velocità e tecnica. Mirabeli lo seguiva da tempo e ora lo ha vestito con una maglia rossonera.