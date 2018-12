MILAN, QUAGLIARELLA ROSSONERO PER DIMENTICARE IBRAHIMOVIC? LEONARDO CHIAMA L'AGENTE DELL'ATTACCANTE SAMPDORIANO

Ibrahimovic nonn arriverà, ma il Milan è al lavoro per regalare a Gattuso un attaccante di livello per completare un reparto che ha in Higuain e Cutrone le due punte di diamante. E il nome caldo di queste ore è Fabio Quagliarella. Secondo Sport Mediaset c'è stata una "chiacchierata esplorativa tra Leonardo e il suo agente Beppe Bozzo. Il bomber blucerchiato è visto come un usato sicuro, in grado di aiutare i rossoneri a risolvere partite complicate e soprattutto di saper stare senza mal di pancia e senza rimpianti all'ombra di Cutrone e Higuain senza creare problematiche nelle gerarchie". Va ricordato che Quagliarella è in scadenza con la Sampdoria. Il Milan potrebbe offrirgli un contratto di sei mesi (sulla falsariga della proposta fatta a Ibrahimovic), il 35enne attaccante blucerchiato vorrebbe arrivare a giugno 2020. Quest'anno Quagliarella ha segnato 8 gol con 5 assist: è secondo a quota 13 dietro a Cristiano Ronaldo (15), ma davanti a Suso e Insigne (12).

MILAN-CHELSEA: NO HIGUAIN-MORATA. NI' FABREGAS ROSSONERO

Scambio Higuain-Morata tra Milan e Chelsea a gennaio? La voce non trova riscontro. Secondo i rumors che circolavano Sarri avrebbe gradito una trattativa che portasse il Pipita a Londra, ma ogni ipotesi è stata bloccata dal club inglese. Resta invece aperta con il Chelsea la pista che porta a Cesc Fabregas al Milan a gennaio: il centrocampista spagnolo spinge per giocare in Italia, ma serve uno sconto sul prezzo del cartellino visto che il Chelsea chiede 10 milioni di sterlina.

Milan, proposti Freuler e Willian José

Sono stati proposti due giocatori al Milan in vista del mercato di gennaio: un centrocampista ed un attaccante. Secondo Sky Sport 24, il primo nome è quello di Freuler, classe '92 dell'Atalanta. Il secondo è Willian José, centravanti brasiliano della Real Sociedad che piace ma non costa poco.

MILAN-TORINO 0-0