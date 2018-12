Milan, Leonardo: "Ibrahimovic non arriverà". E Fabregas...

Milan, Leonardo: "Ibrahimovic non arriverà"

Ibrahimovic non tornerà al Milan. Dopo che nelle scorse settimane sembrava a un passo lo Zlatan-bis, ora Leonardo mette la parola fine alla telenovela. "Aveva dato la sua parola ai Los Angeles Galaxy. Loro sono venuti incontro alle sue condizioni e lui ha preferito restare, era sempre stato chiaro. Lui ci ha pensato, per quello che rappresenta avrebbe dato un peso importante all’ambiente. Dispiace, ma non arriverà. Difficile per la MLS privarsi di uno così". le parole del dirigente milanista a Sky nel dopo partita di Milan-Torino.

MILAN, LEONARDO SU FABREGAS, SUL FAIR PLAY FINANZIARIO E SUL CALCIOMERCATO ROSSONERO A GENNAIO

Leonardo parla del possibile arrivo di Fabregas dal Chelsea e degli obiettivi del Milan a gennaio: "Non c'è nulla di certo ancora, l'abbiamo cercato e abbiamo visto la possibilità. Non a fondo certo, ma comunque dobbiamo aspettare indicazioni più precise dalla proprietà. Dobbiamo considerare anche la situazione legata al fair play finanziario - spiega ai microfoni di Sky - E' difficile da capire, dobbiamo comprendere prima cosa possiamo fare. Ci sono dei paletti importanti che dobbiamo rispettare. Nonostante tutto però, penso che questa squadra con altri due innesti può migliorare ancora. Un centrocampista e un attaccante possono essere dei rinforzi, ma prima dobbiamo fare i conti con l'Uefa. Potrebbe arrivare una sanzione economica e ne siamo consapevoli, abbiamo un bilancio in negativo da recuperare. Sicuramente faremo qualcosa, ma non sarà molto. La crescita del Milan avverrà piano piano"

MILAN-TORINO 0-0

Patrick Cutrone (foto Lapresse)



MILAN (4-4-2) G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu (dal 26' s.t. Castillejo); Higuain, Cutrone.

(Reina, A. Donnarumma, Simic, Conti, Mauri, Torrasi, Montolivo, Bertolacci, Laxalt, Halilovic, Tsadjout).

Allenatore Gattuso

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Baselli (dal 36' s.t. Lukic), Rincon, Meite, Ansaldi (dal 46' s.t. Berenguer); Iago (dal 24' s.t. Zaza), Belotti

(Ichazo, Lyanco, Moretti, Bremer, De Silvestri, Soriano, Edera, Parigini, Damascan)

Allenatore Mazzarri

ARBITRO Orsato

NOTE Espulso il tecnico Mazzarri (T) al 45' s.t. per proteste. Ammoniti Abate, Nkoulou, Izzo, Zapata, Baselli