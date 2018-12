Milan-Torino 0-0, Gattuso: "Higuain? Ha mal di schiena, ha stretto i denti per esserci"

"Eravamo consapevoli di giocare contro una squadra che poteva metterci in difficolta'. Abbiamo sofferto nei primi 15 minuti ma poi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sono soddisfatto, perche' il Torino e' una squadra che ha dei valori. A me la squadra è piaciuta nel complesso. Un anno fa una partita del genere l'avremmo persa", Gennaro Gattuso commenta lo 0-0 tra Milan e Torino ai microfoni di Sky Sport. Il pari a San Siro mancava da 8 partite tra campionato ed Europa League: l'ultimo era stato il 2-2 con l'Atalanta a settembre (6 vittorie e le 2 sconfitte con Juventus e Betis). In tribuna c'era Paquetà, primo acquisto di gennaio dei rossoneri. Ma di mercato Gattuso non parla. "Chiedete ai dirigenti, io penso ad allenare chi ho a disposizione. Non e' corretto parlare di chi deve arrivare. Abbiamo una squadra viva, tanti infortunati, ma abbiamo una squadra viva che sta facendo buone cose. Io devo tirare fuori il massimo dai giocatori che ho in rosa, non e' bello per i giocatori quando un allenatore parla di mercato". Sulla prestazione di Higuain spiega: "Non doveva nemmeno giocare, ha ancora fastidio alla schiena, è un giocatore importante per noi, a tratti ha fatto cose interessanti. Sta stringendo i denti. Non riesce ad allenarsi con continuità, questo lo sta penalizzando". Bakayoko ancora tra i migliori. "È migliorato a livello tattico, scivola molto bene, prima giocava troppo a palla scoperta. Si sta impegnando tanto e si vede, perché sta crescendo molto"

MILAN-TORINO 0-0

Suso (foto Lapresse)



MILAN (4-4-2) G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu (dal 26' s.t. Castillejo); Higuain, Cutrone. (Reina, A. Donnarumma, Simic, Conti, Mauri, Torrasi, Montolivo, Bertolacci, Laxalt, Halilovic, Tsadjout). All. Gattuso

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Baselli (dal 36' s.t. Lukic), Rincon, Meite, Ansaldi (dal 46' s.t. Berenguer); Iago (dal 24' s.t. Zaza), Belotti. (Ichazo, Lyanco, Moretti, Bremer, De Silvestri, Soriano, Edera, Parigini, Damascan). All. Mazzarri

ARBITRO Orsato

NOTE Espulso il tecnico Mazzarri (T) al 45' s.t. per proteste. Ammoniti Abate, Nkoulou, Izzo, Zapata, Baselli