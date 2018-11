Milan, Ramsey più lontano: c'è il Bayern Monaco. Bonaventura si opera

Milan, Ramsey più lontano: c'è il Bayern Monaco

Milan e Aaron Ramsey sono lontani. Il 27enne centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal, accostato anche a diversi club inglesi (Liverpool all'Everton, dal Chelsea al Manchester United) e alla Juventus, secondo la Bild è vicinissimo al Bayern Monaco. La squadra squadra bavarese sarebbe in pole per l'ingaggio del centrocampista dei "gunners": tra le parti c'è infatti un'intesa di massima su ingaggio e durata del contratto.

MILAN, BONAVENTURA SI OPERA: 4-5 MESI DI STOP. ROSSONERI A CACCIA DI UN CENTROCAMPISTA A GENNAIO

Nuova tegola per il Milan. Jack Bonaventura dovrà operarsi per risolvere il problema al ginocchio sinistro. La notizia era nell'aria e ora arriva la conferma quasi ufficiale: la terapia conservativa dello staff medico rossonero dopo il derby non ha portato i risultati sperati e il dolore è rimasto. l'intervento chirurgico porterà un'assenza dai 4 ai 5 mesi per la mezzala di Gattuso. Bonaventura si opererà nei prossimi giorni e rientro in campo è previsto a marzo-aprile. Il Milan dovrà dunque tornare sul mercato dei centrocampisti (non dimentichiamo anche la lunga assenza di Lucas Biglia). Al di là del colpo Paquetà messo a segno a ottobre (anche se nei giorni scorsi si è parlato di un possibile posticipo a giugno per non occupare la casella degli extracomunitari): Paredes, Sensi del Sassuolo, Denis Suarez sono alcuni dei nomi usciti in queste settimane. Senza dimenticare che serve anche un difensore (Rodrigo Caio più che il difficile arrivo di Benatia) e un attaccante (Ibrahimovic avanti su Pato, Benzema non trova conferme). Attenzione però all''audizione che il Milan avrà in sede Uefa il 20 novembre che potrebbe mettere dei paletti sulla campagna acquisti di gennaio del club rossonero.

Milan, Andrea Conti è arruolabile con la Lazio

La Federazione ha risposto al Milan: Andrea Conti dovrà scontare la squalifica in Primavera, dopo l’alterco con l’arbitro al termine di Milan-Chievo a Varese. Via libera, invece, per giocare in prima squadra. Gattuso potrà dunque convocarlo nel match di campionato dopo la sosta contro la Lazio.

MILAN, SOCIO DI MINORANZA PER ELLIOT? DUE ARABI CI PROVANO

Il fondo Elliott è alla ricerca di un socio di minoranza per il Milan. La notizia sta girando in queste ore e, secondo Repubblica, la famiglia Singer oltre a qualcuno che metta fondi freschi per finanziare la prossima campagna acquisti, cerca un partner che sia inserito nel mondo dello sport e dell’intrattenimento in vista di un rafforzamento dei rossoneri in tema di sponsor, diritti tv internazionali e marketing. Inoltre la cessione di quote di minoranza del Milan aiuterà anche a fissare anche un valore di mercato del club di via Aldo Rossi. Ad esempio, in caso di cessione del 25% per 150 milioni vorrebbe dire che il Milan varrebbe almeno 600 mln. E con la crescita dei ricavi, il valore della società rossonero potrebbe solo crescere. Soprattutto i caso di qualificazione alla Champions League. Nelle ultime ore i rumors si sono concentrati su due soggetti arabi che già in passato avevano mostrato interesse per il Milan e che ora invece vorrebbe entrare al fianco della famiglia Singer.

Milan, Strinic calvario quasi finito: vicino al ritorno in gruppo

Ivan Strinic ha effettuato controlli positivi per il suo problema cardiaco. Il terzino croato del Milan (preso a parametro zero dalla Sampdoria) potrebbe tornare in gruppo dopo essere stato costretto a fermarsi lo scorso mese di agosto per un problema al cuore. In un momento difficile per i tanti infortuni arriva dunque una buona notizia per Rino Gattuso.