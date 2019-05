Milan: Stefano Sensi a un passo. E Donnarumma... Calciomercato Milan

MILAN, SENSI DAL SASSUOLO: AFFARE DA 25 MILIONI

Stefano Sensi è vicinissimo al Milan. Il 23enne centrocampista del Sassuolo sarà il primo acquisto rossonero per la prossima stagione (dopo che era già stato una idea di mercato per il club di via Aldo Rossi in gennaio). Secondo quanto riporta Tuttosport, per il giocatore (che ha finito in anticipo la sua stagione a causa della frattura dello scafoide) c'è stata l'accelerazione decisiva. Sensi è stato valutato 25 milioni di euro, ma il Milan ne dovrà versare solo la metà nelle casse del club di Squinzi visto che gli emiliani dovranno pagare in estate al Diavolo i 12 milioni di euro per il riscatto obbligatorio di Manuel Locatelli. Sensi dovrebbe firmare un quinquennale con un ingaggio di poco inferiore ai due milioni di euro a stagione. In rosa prenderà il posto di Bakayoko che non dovrebbe essere riscattato dal Chelsea.

Milan, Donnarumma: "Futuro? Preferisco non parlarne"

Gigio Donnarumma è stato il vero super-eroe di Milan-Frosinone: il rigore parato a Ciano a inizio secondo tempo (sullo 0-0) è stato il momento di svolta della partita (nel finale poi una parata spettacolare su Valzania). La scossa che poi ha cambiato il match, vinto 2-0 dai rossoneri (gol di Piatek e Suso). E per lui c'è stato anche un coro della Curva Sud nel corso della sfida di San Siro. A fine match interrogato sul futuro Donnarumma non si è sbilanciato: "Preferisco non parlarne", riferisce il Corriere della Sera.

Gigio ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Milan. Nei giorni scorsi è riemerso l'interesse del Paris Saint Germain nei suoi confronti: si vocifera di una possibile offerta da 50-55 milioni che sarebbe plusvalenza per il club rossonero in ottica Financial Fair Play. Soldi che potrebbero bastare per convincere il Milan a cedere Donnarumma o offerta non abbastanza indecente che non smuoverebbe la società di via Aldo Rossi? In estate la risposta, al momento la concentrazione di squadra e club è sull'ultima giornata di campionato. La squadra di Gattuso è matematicamente qualificata almeno ai preliminari di Europa League: per l'accesso al tabellone diretto serve un punto contro la Spal (in caso di vittoria della Roma). Per entrare in Champions servirebbe almeno un passo falso di Inter o Atalanta.