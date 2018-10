Monza-Cassano, no a Berlusconi e Galliani. Ecco perché

Monza-Cassano, no a Berlusconi e Galliani. "Mi sento ancora un giocatore di serie A"

Berlusconi e Galliani sognavano di regalare Cassano al Monza. Fant'Antonio ringrazia, ma dice no. "E' sempre un onore quando due persone del loro spessore pensano a te - spiega al 'Secolo XIX' - Mi sento ancora un giocatore di Serie A, dove sono convinto di poter fare ancora la differenza".

Cassano dice no al Monza: "Se scendo di categoria vado solo all'Entella"

Ma se proprio devo scendere di categoria... In Serie B o in Serie C andrei in una sola squadra, l'Entella. Mi piacerebbe scrivere un pezzo di storia".

Cassano, segnali all'Entella

Cassano fu vicino all'Entella già nel febbraio dell'anno scorso. Poi sfumò tutto. Ora il Pibe di Bari Vecchia manda un segnale al club ligure: "Per scendere di categoria andrei solo a Chiavari. Lo farei soprattutto per il rapporto di grande stima e amicizia che coltivo da tempo con il presidente Gozzi, una persona stupenda e squisita, e anche con l'ambiente".

Cassano l'ultima partita tra Sampdoria e Genoa

Cassano non gioca dal maggio 2016 quando scese in campo nel derby tra Sampdoria e Genoa. A luglio 2017 trovò un accordo con il Verona, ma poche settimane dopo arrivò la clamorosa decisione di rescindere il contratto. Ma ora ha voglia di tornare e si è preparato per regalare nuovi lampi di genio ai tifosi di tutta Italia.