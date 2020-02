Sanremo 2020 Sabrina Salerno da sogno: ipnotizza l'Ariston. E l'incidente sulla scala... LE FOTO

Sanremo 2020 Sabrina Salerno da sogno: ipnotizza l'Ariston

Sabrina Salerno regina del Festival di Sanremo 2020 (che vede Francesco Gabbani al comando della classifica provvisoria con il suo 'Viceversa'). La cantante 51enne (che partecipò nel 1991 Jo Squillo con la famosa "Siamo donne") assieme a si è presa i riflettori e ha letteralmente ipnotizzato il pubblico con il suo fascino.

Sanremo 2020 Sabrina Salerno, l'incidente sulla scala dell'Ariston: arriva Amadeus!

Bella da togliere il respiro - abito nero in paillettes con super scollatura e spacco vertiginoso - la showgirl genovese è stata anche protagonista di un piccolo incidente sulla scala dell'Ariston: il tacco a spillo è rimasto impigliato nel vestito. Amadeus è subito accorso in aiuto di Sabrina e l'ha prontamente liberata.

Sanremo 2020 Sabrina Salerno, "sei la nostra Jlo"

Sabrina Salerno da 10 (e lode) in pagella per look, sex appeal e presenza sul palco. Pieno consenso anche sui social per lei. “Sabrina Salerno sei la nostra JLo”, ha scritto un utente su Twitter.

Sanremo 2020 Sabrina Salerno: l'esibizione con Boys sabato sera

L'unico neo della sua serata è che avrebbe dovuto esibirsi con la sua celebre canzone 'Boys' ma la puntata si è allungata troppo (è terminata all'1.40) e l'esibizione di Sabrina Salerno è stata rinviata a sabato sera, quando la cantante (20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo) eseguirà il brano che la consacrò nel 1987.