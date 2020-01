Sondaggi politici, IL GRANDE PARTITO IN CRISI IRREVERSIBILE? Pd, Lega, M5S..

Sondaggi politici: LEGA, PD E M5S. I DATI DEI PARTITI - Sondaggio EMG Acqua

LEGA DI MATTEO SALVINI primo partito e sopra al 30%. Lo racconta un sondaggio EMG Acqua presentato giovedì 9 febbraio ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre. la Lega sarebbe il primo partito con il 30,4%, seguito dal PD al 19,9% e dal M5S al 15,9%.

Sondaggi politici, FRATELLI D'ITALIA E GIORGIA MELONI SOPRA AL 10% - Sondaggio EMG Acqua

Dietro ai primi 3 partiti, il sondaggio EMG Acqua presentato giovedì 9 febbraio ad Agorà vede Fratelli D’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni è saldamente sopra al 10% (10,6%). Quindi a seguire Forza Italia al 7,0%. Italia Viva? Il movimento guidato da Matteo Renzi è al 4,5% davanti ad Azione (Calenda) al 2,8%, La Sinistra 2,0%, Più Europa al 1,9%, Europa Verde all’1,6% e Cambiamo! (Toti) al 1,0%.

Sondaggi politici, M5S CRISI IRREVERSIBILE? Sondaggio EMG Acqua

FRONTE M5S. Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato giovedì 9 febbraio ad Agorà ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, per il 40% degli intervistati la crisi del Movimento 5 Stelle “è irreversibile”, mentre per il 31% il movimento 5 stelle per uscire dalla crisi deve “riorganizzarsi”. Per il 15% deve “cambiare il capo politico”. Il 14% preferisce non rispondere.

Nota metodologica

I criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni. Metodo di raccolta delle informazioni: rilevazione telematica su panel. Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario: universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.719 casi; intervallo fiduciario delle stime: 2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 86%); rifiuti/sostituzioni: 281 (tasso di rifiuti: 14%).