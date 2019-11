Raiola prende anche Suso. E Ibrahimovic al Milan è più vicino

MILAN, RAIOLA PRENDE SUSO DOPO DONNARUMMA, BONAVENTURA E ROMAGNOLI

Mino Raiola rafforza la sua colonia rossonera. Dopo Gigio Donnarumma (contratto in scadenza nel 2021: nei prossimi mesi si dovrà trovare la quadra sul rinnovo), Jack Bonaventura (in scadenza a giugno) e Alessio Romagnoli, si prende anche Jesus Suso (che nelle scorse ore aveva ufficializzato il divorzio da Lucci: lo spagnolo è legato al Diavolo sino al 2022). Un poker di campioni in forza al Milan che potrebbe diventare... pokerissimo. Già, perchè le voci sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic si sono moltiplicate a poche ore dall'addio dello svedese ai Los Angeles Galaxy ("Ora tornare a guardare il baseball"). Milan, Napoli e Bologna (con Mihajlovic che aveva chiamato Ibra nelle scorse settimane) in corsa per prendere il 38enne fuoriclasse di Malmoe.

MILAN-IBRAHIMOVIC, RITORNO POSSIBILE

Ora però il Diavolo pare aver improvvisamente preso l'inerzia giusta nella corsa a Zlatan. Gazidis ha dato l'ok alla deroga sul progetto giovani di Elliott: questo Milan ha bisogno di un giocatore di classe e personalità in grado di trainare e valorizzare un gruppo che ha del talento e può assolutamente crescere dietro a un grande leader. Chi meglio di Irahimovic? Bisogna però lavorare sul contratto, ovviamente. Servono subito 8 milioni netti da spalmare su un anno e mezzo (al 30 giugno 2021). Il Milan preferirebbe su 6 mesi + opzione per i successivi 12. Ovviamente Zlatan e Raiola punteranno su 18 mesi sicuri. In discesa le quotazioni di Mario Mandzukic (che d'altra parte il club rossonero avrebbe preso in prestito, mentre la Juventus vuole vendere: potrebbe esserci proprio in queste ore un ritorno di fiamma con il Manchester United o comunque con qualche club della Premier League). E attenzione che sullo sfondo, Raiola e il Milan non tornino a parlare anche di Moise Kean: talentuoso attaccante che non ha trovato in qui il giusto feeling con la Premier League e l'Everton potrebbe anche considerare in uscita a gennaio...