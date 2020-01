Morte Kobe Bryant, le reazioni dei giornali esteri alla tragedia

Kobe Bryant è morto in un tragico incidente in elicottero il 26 gennaio 2020. Con l'ex stella Nba e leggenda dei Los Angeles Lakers a bordo c'era anche la figlia Gianna e altre otto persone. "Dolor e gloria", titola Marca, "L'ETOILE BYRANT", è l'apertura de L'Equipe. In gallery il ricordo e le reazioni della stampa mondiale alla morte del grande Kobe.