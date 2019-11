Napoli, giocatori al figlio di De Laurentiis: "Ritiro? Noi andiamo a casa"

Bufera in casa Napoli dopo l'ammutinamento post pareggio al San Paolo con il Salisburgo (che avvicina la squadra agli ottavi di finale di Champions League, ma complica la corsa al primo posto: Liverpool ora a +1 e il 27 novembre si gioca all'Anfield Road), con i giocatori che sono tornati a casa nonostante non avessero l'autorizzazione della società, che aveva deciso per proseguire il ritiro e durante tutta la notte è rimasta in silenzio. Secondo quanto riporta 'Repubblica' dopo la fine del match di Champions League i giocatori del Napoli erano in spogliatoio e Aurelio De Laurentiis era già andato via. Stando a quanto viene riportato, è stato in quei momenti che è maturata la decisione e, guidati da capitan Insigne, hanno affrontato il vice presidente azzurro, Edoardo De Laurentiis: “Noi torniamo a casa nostra, dillo pure a tuo padre...”. . Secondo la Gazzetta, "i giocatori erano convinti che dopo una prestazione buona sul piano dell’impegno - non del risultato col Salisburgo - il diktat del ritiro sarebbe caduto".

Napoli, Ancelotti ha dormito nel ritiro di Castel Volturno

Giocatori del Napoli a casa nella notte dunque, mentre Carlo Ancelotti (che aveva detto prima di Napoli-Salisburgo di non essere d'accordo con la decisione del ritiro, ma di accettarla) e il suo staff ha dormito nel centro sportivo azzurro.

Napoli, squadra a Castel Volturno dopo il no al ritiro post-Champions League. Niente dimissioni per Ancelotti

La squadra nella mattinata poi si è ritrovata a Castel Volturno per preparare il fondamentale match di campionato contro il Genoa in cui il Napoli è chiamato a vincere visto che la corsa alla qualificazione Champions è molto agguerrita (partenopei settimi a 18 punti, Lazio-Atalanta-Cagliari quarte a 21 punti). E’ da escludere, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, 'qualsiasi ipotesi di addio di Carlo Ancelotti che dunque proseguirà la sua esperienza al Napoli. Smentite le voci provenienti dall’Argentina che volevano addirittura Ancelotti sulla panchina del Boca da gennaio, un’ipotesi da scartare nel modo più assoluto'.