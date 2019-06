Neymar, pugno a tifoso: 3 turni di stop. E l'Uefa gliene conferma altri 3

NEYMAR: UEFA, CONFERMATE 3 GIORNATE SQUALIFICA

L'Uefa ha respinto il ricorso del Paris Saint Germain contro la squalifica di 3 giornate inflitta a Neymar dalla commissione disciplinare. Il brasiliano è stato sanzionato per le dure parole usate sui social nei confronti dell'arbitro Damir Skomina e Massimiliano Irrati (al Var), in occasione della partita costata l'eliminazione dalla Champions League del Psg contro il Manchester United negli ottavi di finale, match disputato allo stadio Parco dei Principi di Parigi e deciso da un rigore nel finale in favore degli inglesi che si imposero 3-1.

Neymar, pugno a un tifoso: tre turni di squalifica per l'attaccante del Psg

Neymar squalificato. La Corte d'appello della Federcalcio francese ha confermato le tre giornate di squalifica, piu' due con la condizionale, per Neymar. L'attaccante brasiliano del Paris Saint Germain era stato punito per il pugno che aveva rifilato a un tifoso dopo la finale della Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes.

Neymar ha gia' scontato due giornate e sara' costretto ora a saltare la Supercoppa di Francia del 3 agosto contro lo stesso Rennes a Shenzhen, in Cina.

Il Psg attende ora l'esito di un altro appello, quello davanti alla Uefa che aveva inflitto tre giornate al giocatore per lo sfogo via social dopo l'eliminazione col Manchester United negli ottavi di Champions.