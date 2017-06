Ronaldo denunciato per frode fiscaleIn 3 anni sottratti al fisco quasi 15 mln

Cristiano Ronaldo inciampa sulle tasse. La star portoghese del Real Madrid è stato denunciato per presunta frode fiscale dalla sezione reati economici della procura di Madrid, riferisce la stampa spagnola. Il calciatore madridista è accusato di quattro reati fiscali e di non avere pagato all'agenzia delle entrate 14 milioni di euro fra il 2011 e il 2014, riferisce El Mundo online.

Secondo l'accusa, la stella del Real avrebbe approfittato di un'azienda creata nel 2010 al fine di nascondere il reddito generato in Spagna per i diritti di immagine, configurando cosi' una violazione "volontaria" e "consapevole" dei propri obblighi fiscali in Spagna. La denuncia, sulla base della relazione presentata alla Procura da parte dell'Agenzia di Stato per l'amministrazione fiscale (AEAT), ricorda che nel 2008 il fuoriclasse dei Blancos ha dato al suo agente una procura a firmare un contratto di lavoro con il Real Madrid dal 2009 al 2015, che e' stato siglato nel giugno dell'anno successivo da entrambe le parti.

A seguito di questo contratto di lavoro, Ronaldo ha spostato un mese dopo la sua residenza in Spagna, acquisando lo status di residente fiscale in Spagna dal 1° gennaio 2010. In base al regime fiscale iberico, CR7 avrebbe dovuto applicare per i redditi prodotti in terra spagnola il tasso del 24% o 24,75%. Tuttavia, secondo l'accusa, "con l'intenzione di ottenere un beneficio fiscale illegale", Ronaldo avrebbe versato gli introiti dei propri diritti di immagine ad una societa' denominata 'Tollin Associates Ltd', con sede alle Isole Vergini britanniche, di cui era l'unico azionista. Tale societa' avrebbe poi ceduto lo sfruttamento degli stessi diritti del giocatore ad un'altra societa' con sede in Irlanda con il nome di 'Multisport & Immagine Management LTD' al solo fine di nascondere alla AEAT tutti i redditi guadagnati dal campione dallo sfruttamento della sua immagine.

Ronaldo avrebbe presentato una dichiarazione dei redditi per tra il 2011 al 2014 per complessivi 11,5 milioni a fronte di un guadagno effettivo di 43 milioni. Secondo le stime del Tesoro, la truffa totale sarebbe pari a 14.768.897,40 euro, distribuiti negli esercizi del 2011 (quasi 1,4 milioni), del 2012 (1,6 milioni), del 2013 (3,2 milioni) e del 2014 (8,5 milioni).