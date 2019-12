Vettel si ritira dalla F1? Hamilton-Ferrari? E la McLaren...

Vettel si ritira dalla F1? Le parole di Ecclestone sul pilota Ferrari

"Non scommetterei su Sebastian Vettel sulla griglia di partenza della Formula 1 dopo il 2020". Parole forti quelle pronunciate dall'ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone, in una intevista a Sport Bild. "Non scommetterei del denaro a proposito. Mi sembra che abbia perso la sua voglia di vincere a tutti i costi, la fame non mi sembra più quella di un tempo. Ad ogni modo, sono certo che prenderà la decisione migliore".

VETTEL, HAMILTON E LE MOSSE DELLA FERRARI IN FORMULA 1 POST 2020

Insomma, secondo Ecclestone, Sebastian Vettel lascerà la Formula 1 al termine del Mondiale 2020. Non dimentichiamo che nei giorni scorsi erano state forti le voci su una trattativa condotta da John Elkann con Lewis Hamilton per portarlo alla Ferrari a partire dal Mondiale 2021 (con il giovane talento francese Charles Leclerc che pare intoccabile a Maranello dopo la bella stagione d'esordio). E il fuoriclasse della Mercedes aveva confermato i contatti.

Sebastian Vettel di recente aveva risposto con una battuta alle voci che parlano di un suo ritiro anticipato dal mondo della Formula 1: "L’anno prossimo sarò già in vacanza, ho sentito prima che mi ritirerò… – sono le parole che aveva detto ad Abu Dhabi riportate da Formulapassion -. Non so chi sia stato il primo a mettere in giro questa voce, sembra saperne più di me, ma dal momento che voi giornalisti avete sempre ragione, allora mi accadrà questo nelle prossime settimane…".

VETTEL-MCLAREN NEL 2021?

Va detto che secondo il giornale sportivo spagnolo Marca, il futuro di Vettel potrebbe essere sì lontano dalla Ferrari allo scadere del contratto (nel 2020), ma ancora nel mondo della Formula 1: il 4 volte campione del mondo avrebbe avuto dei contatti con Andreas Seidl, team principal della McLaren, per capire la possibilità di un approdo a Woking nel 2021. L'arrivo di Vettel alla McLaren porterebbe a un addio di Carlos Sainz o di Lando Norris (entrambi con contratto rinnovato fino alla fine del 2020).

F1: FERRARI, NUOVA MONOPOSTO SARA' SVELATA L'11 FEBBRAIO

La Ferrari 2020 del pilota tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc sarà presentata ufficialmente l'11 febbraio, come confermato dallo stesso team. "Presenteremo la macchina molto presto", ha detto ai media il team principal Mattia Binotto. E' il primo tra tutti i team che compongono la griglia di Formula a fare l'annuncio della data di presentazione della nuova monoposto. Una volta presentata la macchina, ci aspetta un "programma intensivo" di messa a punto. I primi test si svolgeranno dal 19 al 21 febbraio a Barcellona. Il primo dei 22 Gp che si disputeranno la prossima stagione si terrà a Melbourne il 15 marzo 2020.