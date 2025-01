Commerzbank pronta a sacrificare migliaia di posti di lavoro per contrastare l'avanzata di Unicredit

Commerzbank valuta migliaia di licenziamenti per frenare l'avanzata di Unicredit

"Commerzbank sta valutando la possibilità di tagliare alcune migliaia di posti di lavoro nel tentativo di respingere le avances indesiderate dell'italiana UniCredit". E' quanto rivela il 'Financial Times' che cita fonti vicine al dossier. Il piano, che non è stato ancora formalizzato, scrive il quotidiano economico britannico, "dovrebbe essere presentato ai sindacati nelle prossime settimane". Il nuovo Ceo della banca tedesca, Bettina Orlopp, "dovrebbe presentare il suo nuovo piano strategico aggiornato il 13 febbraio con l'obiettivo di dimostrare che la banca può migliorare la redditività e la remunerazione agli azionisti anche da sola".

Commerzbank ha affermato che l'aggiornamento della strategia, che sarà presentato il mese prossimo insieme ai risultati dell'intero anno, è ancora in fase di studio e "non possiamo anticipare le imminenti discussioni in seno ai consigli di amministrazione e di sorveglianza".

Gli investitori di Commerzbank, osserva l'Ft, "si sono generalmente espressi a favore di un accordo" con Unicredit, "ad eccezione del governo tedesco, che detiene ancora una quota del 12% dopo aver venduto il 4,5% a UniCredit lo scorso anno". Gli analisti sostengono che una fusione potrebbe portare "a miliardi di euro di risparmi sui costi". I sindacati di Commerzbank, invece, scrive il quotidiano britannico, "hanno avvertito che un'acquisizione da parte di UniCredit potrebbe mettere a rischio fino a 15.000 posti di lavoro - una questione che ha assunto un'ulteriore dimensione di sensibilità politica in vista delle elezioni federali tedesche, che si terranno il mese prossimo". Commerzbank ha già tagliato migliaia di posti di lavoro e chiuso circa la metà delle sue 800 filiali dal 2021, quando l'ex amministratore delegato Manfred Knof ha avviato un'operazione di risanamento.