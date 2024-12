Unicredit, Orcel all'attacco: sale ancora in Commerzbank, la quota è al 28%. Nessun impatto sull'offerta per Banco Bpm

Articolo in aggiornamento...

Unicredit, Orcel all'attacco: sale ancora in Commerzbank, la quota è al 28%

UniCredit sottoscrive ulteriori strumenti relativi alle azioni Commerzbank e aumenta la posizione complessiva a circa il 28%. "La posizione" in Commerzbank "rimane al momento solo un investimento e "non ha alcun impatto sull'offerta pubblica di scambio con Banco Bpm". Lo si legge in una nota dell'istituto di piazza Gae Aulenti.