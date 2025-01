Fondi e opportunità per il Sud, Chiara Gemma (Ecr-FdI): "Ecco il mio progetto Europa"

Il progetto europeo per rilanciare il Sud: finanziamenti Ue e opportunità

Comunicare, informare, avvicinare, affiancare, ma soprattutto “accompagnare” i nostri territori allo sviluppo e alla crescita grazie ai tanti e molteplici Fondi e opportunità europee. Questo è in sintesi il mio nuovo “Progetto Europa”. Ed è questo il messaggio che vogliamo lanciare sabato 18 gennaio nel primo appuntamento del ciclo di incontri che partono dalla Puglia (Lecce). “Sappiamo bene che i finanziamenti europei e le opportunità sono tante - spiega l’on. Chiara Gemma (ECR/FdI) - e rappresentano sicuramente un'occasione imperdibile, ma bisogna saperle individuare, conoscerle ed avere alcune prime competenze di base per ottenerle”. Si tratta infatti di un nuovo ciclo di laboratori formativi sull’europrogettazione svolti direttamente nelle nostre città del Sud Italia e che hanno la finalità di creare uno strumento di lavoro “operativo” capace di affiancare e accompagnare le comunità cittadine nell’assistenza progettuale, direttamente sul campo, alla luce delle risorse comunitarie in corso dal 2021 al 2027.

“Durante i laboratori - aggiunge - si alterneranno nostri esperti in “progettazione europea” provenienti da Bruxelles, per illustrare come intercettare e orientarsi nel complesso sistema dei fondi europei, fornendo gli strumenti necessari per comprendere come e dove risorse e bandi possono essere reperiti e sfruttati all’interno delle realtà territoriali, in modo da tradurre quei finanziamenti in progetti di valore a beneficio di Comuni, Pubbliche amministrazioni, Associazioni culturali e sociali, Categorie produttive, Imprese, Ordini professionali, Università, Scuole.”

“Tra l’altro, la mia iniziativa - evidenzia l’europarlamentare pugliese - è in linea agli stessi obiettivi e invito rivolto dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen al Vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, affinché tutti i cittadini abbiano l'effettivo diritto di rimanere nel luogo che chiamano “casa”, sostenendo ciò di cui una comunità ha bisogno: servizi pubblici, istruzione e competenze, salute, trasporti e connettività digitale, fornendo soluzioni su misura per le sfide regionali e locali.” “In definitiva - conclude Chiara Gemma - è un’opportunità su cui contare per creare quel “filo diretto” tra Bruxelles e i nostri territori, avere risposte e tagliare quei traguardi che, insieme, vogliamo poter raggiungere.”

Il primo appuntamento di “PROGETTO EUROPA” si terrà a Lecce sabato 18 gennaio (Hotel Tiziano, dalle ore 14.30 alle 18.30)