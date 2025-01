Cina, la grande crisi economica: mai così male da decenni. I dati choc del 2024

Cina, i dati economici del 2024 certificano la crisi: i motivi

Mentre Donald Trump sta per insediarsi alla Casa Bianca, il suo più grande competitor a livello mondiale annuncia i dati economici del 2024 e certifica uno stato di crisi che non si registrava da decenni. La Cina è in difficoltà e l'annuncio di Trump sull'aumento dei dazi a Pechino rischia di complicare ulteriormente le cose per il Dragone. L'economia cinese crescerà del 5% nel 2024, uno dei tassi più bassi degli ultimi decenni, in un'economia appesantita dalla debolezza dei consumi e da una prolungata crisi immobiliare. L'Ufficio nazionale di statistica ha annunciato una crescita del prodotto interno lordo del 5% lo scorso anno, leggermente al di sotto del 5,2% previsto per il 2023. Sebbene rispetti l'obiettivo di crescita di "circa il 5%" fissato dalle autorità, si tratta della peggiore performance dell'economia cinese dal 1990, se si escludono gli anni della pandemia.

Secondo gli analisti, questo rallentamento proseguirà nei prossimi due anni, con una crescita del 4,4% nel 2025 e un dato inferiore al 4% nell'anno successivo. L'economia cinese sta ancora affrontando "difficoltà e sfide", come mostrano i dati che hanno registrato per il 2024 la crescita più bassa degli ultimi decenni. "Gli effetti negativi portati dall'ambiente esterno stanno aumentando, le richieste interne sono insufficienti, alcune aziende hanno difficoltà nella produzione e nell'operatività e l'economia sta ancora affrontando difficoltà e sfide", ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica. L'unico dato positivo viene dalle esportazioni che nel 2024 hanno raggiunto un livello record.

Ma come detto, l'ombra dei dazi promessi da Donald Trump quando presterà giuramento come presidente degli Stati Uniti la prossima settimana minaccia questo pilastro dell'economia cinese. Negli ultimi mesi le autorità hanno introdotto una serie di misure per rilanciare l'economia, tra cui tagli ai tassi, cancellazione del debito per gli enti locali e sussidi per l'edilizia abitativa.