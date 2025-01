UniCredit presenta la nuova partnership con Ferrari l'eccellenza Italiana

Presentata durante una conferenza stampa esclusiva presso la sede centrale

di UniCredit a Milano, che ha visto la partecipazione di Andrea Orcel, CEO del Gruppo UniCredit, e

di Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, sono stati svelati ulteriori dettagli della premium partnership

pluriennale annunciata a settembre 2024. Questa collaborazione unisce due prestigiose aziende

italiane in una alleanza basata sull'innovazione e la creazione di nuovi servizi ed esperienze per i

clienti di UniCredit e i tifosi della Scuderia Ferrari HP, con il motto "Legati nella passione. Uniti

nell'eccellenza" ("Bound by Passion. United in Excellence").la partnership prende il via in concomitanza con l'arrivo nella Scuderia Ferrari HP del sette volte

campione del mondo Lewis Hamilton che andrà a far squadra con Charles Leclerc, uno dei talenti

di maggior prestigio in Formula 1, cresciuto nell'ambito della Scuderia Ferrari Driver Academy.

Insieme, questa coppia di piloti promette di offrire performance mozzafiato in pista e, con

Supporto di UniCredit, saranno create opportunità uniche per connettere la squadra di Formula 1

all'audience globale, come eventi esclusivi e iniziative che evidenziano la sinergia tra questi due

iconici marchi italiani. UniCredit porterà valore aggiunto alla propria clientela e ai propri

stakeholder, offrendo loro la possibilità di vivere l'emozione della Formula 1 in modo memorabile.Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha dichiarato: "UniCredit è estremamente orgogliosa di

presentare questa straordinaria iniziativa che ci lega a un marchio italiano che ha grande rispetto

per la propria storia, e che al contempo guarda al futuro con una visione globale.Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di intraprendere questa

importante partnership con UniCredit, una banca che incarna lo stesso spirito di innovazione ed

eccellenza che definisce il nostro marchio.Per celebrare la partnership, UniCredit e Scuderia Ferrari HP stanno organizzando un evento

congiunto che si terrà a marzo 2025 a Milano, che costituirà una perfetta ed emozionante

piattaforma di lancio per la partnership, di cui potranno giovarsi la città e la comunità di

appassionati di automobilismo.



