Barack Obama-Jennifer Aniston: il giallo del flirt. Michelle non va da Trump: scoppia il caso

Gli Obama in crisi? Le voci che tornano su Barack e Jennifer Aniston. E Michelle...

Nel giorno dell'insediamento di Donald Trump c'è anche il mistero dell'assenza di Michelle Obama alla cerimonia, sarà presente solo il marito Barack. L'assenza della ex first lady non è un caso isolato, solo pochi giorni fa infatti la scena si è ripetuta: Michelle non era a fianco al marito ai funerali di Jimmy Carter, ma accanto a lui era seduto proprio Trump. Questa doppia assenza ha fatto riemergere le voci di una crisi di coppia, nonostante le smentite già avvenute anche in passato. Secondo alcuni media, Barack vivrebbe oramai lontano dalla moglie e si sarebbe invece avvicinato all’attrice Jennifer Aniston.

L’indiscrezione - riporta Il Corriere della Sera - era stata già smentita lo scorso ottobre da Aniston: "La notizia è totalmente falsa, ho incontrato una volta sola Barack e conosco meglio Michelle". Ma ha rifatto capolino su alcuni siti dopo la decisione di Michelle di non accompagnare il marito nei due eventi pubblici. Stavolta, però, è intervenuto Barack ad allontanare le voci di crisi con un post sul suo profilo X. "Buon compleanno all’amore della mia vita, Michelle Obama", ha scritto l’ex presidente per il 61esimo della moglie. "Sono così fortunato a poter affrontare le avventure della vita con te. Ti amo!" Parole a cui Michelle ha risposto: "Ti amo Tesoro".