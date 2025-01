Meloni atterra a Washington, sarà l'unico leader europeo all'insediamento di Trump

Usa, Meloni unica leader europea da Trump: il segnale

Tutto pronto per l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, l'evento inizierà alle 12 americane (le 18 in Italia). Il presidente eletto prepara un vero e proprio show e ha già pronti centinaia di decreti. Un ruolo chiave per i rapporti tra Usa ed Europa lo avrà sicuramente la premier italiana Giorgia Meloni, il segnale è inequivocabile, sarà lei l'unico leader dell'Ue presente alla Casa Bianca. Meloni è da poco atterrata a Washington dove oggi assisterà alla cerimonia per il giuramento e l'insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Ancora da definire il programma della giornata, alcune indiscrezioni ipotizzano un possibile incontro in giornata tra la premier italiana e il nuovo presidente degli Stati Uniti.

Tra le prime mosse di Trump c'è anche la volontà di tagliare i funzionari vicini a Biden. Decine di diplomatici - riporta il Washington Post - si dimetteranno a breve dal Dipartimento di Stato su richiesta dello staff del presidente eletto Donald Trump. La richiesta potrebbe derivare dalla volontà di un cambio all'interno della strategia del Dipartimento di Stato, portandola su posizioni più vicine a quelle del presidente-eletto.

Ieri sera Trump ha radunato i suoi fedelissimi. All'evento erano presenti anche i due uomini più ricchi al mondo. C'è stato un colloquio tra il fondatore di Space X e Tesla Elon Musk, tra i più accesi sostenitori del presidente eletto Donald Trump, e il proprietario di Amazon Jeff Bezos prima di una cena al National Building Museum di Washington nella serata che precede il giuramento del tycoon come 47esimo presidente degli Stati Uniti.