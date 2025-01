Chiara Ferragni, arriva anche l'anello da Giovanni Tronchetti Provera. Nozze in arrivo per l'influencer?- FOTO

Chiara Ferragni durante il weekend in montagna mostra agli amici l'anello da sogno regalatole da Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera viaggiano a vele spiegate verso le nozze? Sembrerebbe così dalle foto pubblicate dal settimanale Oggi in cui si vede l'influencer mostrare fiera e felice agli amici il lussuoso anello regalatole dal fidanzato durante un weekend nell'Alta Engadina (Svizzera). Non si può non notare che il gioiello è indossato sull'anulare sinistro.

Al dito di Chiara Ferragni si vede quindi in bella mostra un prezioso serpente di una famosa maison di gioielli. L'entusiasmo dell'imprenditrice digitale lascia intendere che il regalo sia molto speciale e forse simbolo di una proposta ufficiale. Non solo, Oggi ha confermato che Chiara Ferragni si è recata dal proprio ginecologo di fiducia per una visita di controllo.

Purtroppo però l'influencer si è vista costretta a incontrare anche un altro medico ma per qualcosa di molto fastidioso. Chiara Ferragni si sarebbe rotta un mignolo andando a sbattere contro uno spigolo.