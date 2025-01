Cos'è RedNote, il social cinese scaricato in massa dagli americani in fuga da TikTok

TikTok rischia di non essere più disponibile negli USA e così tanti utenti americani si sono trasferiti sulla cosiddetta RedNote. Peccato però che tutta la piattaforma sia solo in cinese

TikTok aspetta di sapere dalla Corte suprema degli Stati Uniti se subirà o meno il bando nel Paese. Nel frattempo una fetta importante di utenti americani sta gia migrando verso un nuovo social network cinese. D'altronde capita spesso che quando un'app non è più disponibile ci sia una vera e propria diaspora verso un concorrente. Basta guardare alle centinaia di migliaia di accessi guadagnati da Telegram quando WhatsApp non funziona.

Il nuovo social preferito dagli americani si chiama RedNote ma in Cina è conosciuto come Xiaohongshu, che letteralmente significa "libretto rosso" in mandarino. L'app in realtà non ha ancora un nome ufficiale in inglese ma è la più scaricata sull'App Store di Apple negli USA.

Xiaohongshu in patria è riconosciuta come la principale piattaforma per contenuti dedicati ai viaggi e lifestyle e conta 300 milioni di utenti. Gli esuli da TikTok sono costretti ad utilizzare strumenti di traduzione per navigare all'interno dell'app come Google Translate in quanto l'unica lingua è il cinese. "Non ho idea di cosa sto facendo qui. Non riesco nemmeno a leggere le regole", ha dichiarato in un post su RedNote un utente in fuga dall'app che rischia il ban negli USA.

Xiaohongshu nasce nel 2013 ed è gestita da una società con sede a Shanghai che ha guadagnato 1 miliardo di dollari di profitti dall'app. Il social si compone di decine di chatroom audio dal vivo in cui gli utenti, diventati in poco tempo più di un quarto americani, si scambiano esperienze, racconti e consigli sui luoghi da visitare, ristoranti, etc. Una delle chatroom più popolari conta quasi 30mila utenti.





L'app consente di condividere brevi clip in formato verticale come TikTok ma la maggior parte dei contenuti è costituita da gallerie di foto con annessa didascalia. Per questo motivo si può dire che RedNote sia più un concorrente di Instagram piuttosto che di TikTok. "4 stelle perché ancora non ci sono molte lingue e lo store non funziona con gli euro, spero che molti si trasferiranno da tiktok a qui. È come un mix di Instagram e tiktok", scrive un utente italiano nelle recensioni dell'app.

E' ancora presto per scoprire se Xiaohongshu avrà successo o si rivelerà solo un fuoco di paglia ma va detto che comunque rischia di essere bannato negli USA esattamente come TikTok. Il governo americano ha infatti approvato l'anno scorso una legge che impone a Bytedance la vendita della succursale statunitense di TikTok in quanto si teme che possa essere utilizzata dalla Cina come strumento di spionaggio. Altrimenti, l'app sarà bandita entro il 19 gennaio.