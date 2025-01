WhatsApp, quattro novità con l'ultimo aggiornamento: come cambia il modo di chattare

WhatsApp si aggiorna con quattro nuove funzioni per una messaggistica più divertente e personalizzata

WhatsApp resta l'app di messaggistica più utilizzata al mondo ma la concorrenza nel settore è spietatissima e quindi rinnovarsi resta l'unica scelta per mantenere il primato. Ieri è stato introdotto da Meta, società che ha acquisito la chat nel 2014, un nuovo aggiornamento volto a rendere l'app più intuitiva, divertente e personalizzabile.

WhatsApp nuove funzioni: dagli effetti ai selfie sticker

Dopo il lancio l'anno scorso delle effetti per le videochiamate, ora è possibile utilizzare gli stessi 30 sfondi, filtri ed effetti per personalizzare le foto e video condivise in chat. L'app consente anche di trasformare uno selfie direttamente in uno stricker. Per farlo basta cliccare su "Crea sticker" e comparirà l'apposita opzione nella fotocamera interna all'app. La funzione attualmente è disponibile solo su Android ma prossimamente verrà estesa anche a iOS.

WhatsApp poi ha introdotto la condividisione di un pacchetto di sticker per inviare ai propri contatti tutti gli adesivi che più vi piacciono con un solo tocco sullo schermo. Infine, cliccando due volte su un messaggio si può reagire e scorrere rapidamente tra le reazioni che più si utilizzano.

In sostanza se prima WhatsApp e le altre app di messaggistica hanno puntato sul testo, portando alla definitiva scomparsa degli SMS, oggi si propone agli utenti una comunicazione molto più improntata sulle immagini, che si possono personalizzare a piacere. Vi ricordiamo che per accedere alle nuove funzioni di WhatsApp dovrete prima procedere al download dell'aggiornamento dell'app su Google Play o App Store.