WhatsApp, panico tra gli utenti: l'app non funzionerà più su alcuni smartphone

WhatsApp smetterà di funzionare dall'1 gennaio 2025 su alcuni modelli obsoleti di Android. Ecco la lista

WhatsApp dal primo gennaio 2025 smetterà di funzionare su alcuni smartphone Android che non è possibile aggiornare ad Android 5.0. La decisione è stata annunciata da Meta, che ha sospeso gli aggiornamenti dell'app per i dispositivi considerati obsoleti e lanciati sul mercato tra il 2012 e il 2013. Per quanto riguarda iPhone, invece, WhatsApp non sarà più supportato da alcuni modelli di smartphone da maggio 2025.

Gli smartphone Android su cui non sarà più possibile utilizzare WhatsApp, in quanto non soffisfano i requisiti tecnici dell'app, sono i seguenti:

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Motorola

Moto G (1ª generazione)

Droid Razr HD

Moto E (1ª generazione)

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note II

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Sony