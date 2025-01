Brescia, bimbo di due anni chiude fuori casa la madre. Poi scoppia un incendio: l'intervento dei carabinieri

Intervento provvidenziale dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari (Brescia) in un’abitazione di Travagliato, dove un bambino di due anni ha accidentalmente chiuso fuori casa la madre, uscita in giardino per gettare la spazzatura. All’interno dell’abitazione si trovavano anche la figlia neonata e alcune pietanze lasciate in cottura su un piano a induzione, che hanno provocato un principio d’incendio.

L'intervento provvidenziale dei carabinieri

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno constatato che porte e finestre erano chiuse e che la porta d’ingresso, dotata di vetri, non poteva essere abbattuta per evitare di ferire il bambino. Decisi a intervenire rapidamente, sono riusciti ad accedere all’abitazione dalla porta basculante del garage. Una volta dentro, hanno messo in salvo i due bambini mentre l’ambiente era ormai saturo di fumo.

I minori, dopo essere stati tratti in salvo, sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Sant’Anna di Brescia a causa dell’inalazione di fumo. L’intervento ha evitato conseguenze ben peggiori e ha garantito la sicurezza dei piccoli coinvolti.

