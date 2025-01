Milano, Area C attiva nel weekend? Sala: "Non ancora, ma la strada è quella"

Per attivare Area C nel weekend 'abbiamo un po’ di problemi tecnici per le autorizzazioni, noi andremo avanti senz’altro. Non sarà una cosa di domani mattina". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto in diretta a Rtl. Il sindaco ha spiegato che queste misure rientrano nel piano a favore dell'ambiente, per ridurre la circolazione di auto e incentivare all'uso dei mezzi pubblici.

"La via principale è quella. O si riduce il numero di auto circolanti o non si fa nulla. Il numero di macchine per cento abitanti non sta scendendo. C’è ancora troppa abitudine a usare la macchina ed è un fatto culturale. All’estero si prendono mezzi pubblici con più facilità. La gente ha meno problemi e meno resistenze. Da noi si fa ancora un po’ fatica. Quella è la via. Noi andremo avanti per portare M1 fino a Baggio, M5 fino a Monza, M4 fino a Segrate. Ci vorranno anni sia chiaro".

Le nuove misure per ridurre il numero di auto a Milano

Il sindaco, riferisce Mia News, ha concluso ricordando le altre misure che entreranno in vigore come le nuove 450 di taxi attive dalla primavera, la chiusura al traffico privato del Quadrilatero da febbraio, con l'inizio di una fase di due mesi di sperimentazione, oltre a quelle già fatte come le zone 30 davanti alle scuole, "consapevole che non c’è una misura che cambia tutto ma una serie di misure, noi non molliamo su niente"

Bestetti (FdI): "Area C migliora la qualità dell'aria? Una favola"

"La favola raccontata oggi dal sindaco Sala secondo cui l'estensione di Area C anche ai weekend servirebbe per migliorare la qualità dell'aria a Milano è smentita non solo dai dati registrati in anni di vigenza di questa misura, ma anche da Sala stesso, che qualche mese fa aveva candidamente ammesso si trattasse di una mera esigenza di bilancio, per incassare più soldi dai milanesi - Così Marco Bestetti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, commentando le dichiarazioni del sindaco - Peraltro, trovo piuttosto surreale che la sinistra invochi l'estensione di Area C per incentivare l'uso dei mezzi pubblici, quando proprio loro hanno tagliato con la mannaia migliaia di corse di tram e autobus, riducendo le frequenze di quasi cento linee di superficie, costringendo i milanesi ad attese bibliche alle fermate. Per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, ripristino tutte le corse tagliate e aderiscano a quanto ha sempre fatto il centrodestra: investimenti per ampliare la rete di metropolitane e garantire la capillarità dei trasporti di superficie. Il resto è solo greenwashing e offensiva propaganda".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO