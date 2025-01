Sala: "Al centrosinistra serve una nuova forza. Terzo mandato? Sacrosanto ma non passerà"

Sala: "Al centrosinistra serve una nuova forza. Terzo mandato? Battaglia sacrosanta ma non passerà"

"Rimango convinto che una nuova forza possa essere utile". Il sindaco di Milano Beppe Sala, intervistato dal Corriere, ha parlato del futuro del centrosinistra: "Mi sembra che sia cattolici sia riformisti esprimano la volontà di contare di più in termini di idee. Rimango convinto che una nuova forza possa essere utile". Sala ha aggiunto: "Ne ho parlato molto - spiega - con la segretaria e non penso di aver inteso male se affermo che anche Schlein auspichi una forza che si affianchi al Pd". "Penso - aggiunge Sala - che non ci si debba limitare a dare patenti di moderazione, ma essere in grado di offrire soluzioni concrete. Credo anche che il tema del federare stia poco in piedi. Non ha senso continuare a immaginare federatori. Bisogna pensare come occupare uno spazio dove la domanda è forte, ma l’offerta è debole. Non voglio mettere parole in bocca a Schlein, credo però che su questo sia totalmente d’accordo".

Sala: "I tre motivi per cui va supportata Schlein"

Secondo Sala "Schlein va supportata per tre motivi. Ha vinto le primarie. Nelle elezioni locali ed europee è andata bene. L’ultimo motivo, anche se può sembrare provocatorio è: se non Schlein chi? Chi fa il nome di qualcuno che oggi si sentirebbe in grado di candidarsi a segretario del Pd? Lo so che è provocatorio ma è anche molto realista. Smettiamola di mettere in discussione Schlein".

Terzo mandato "battaglia sacrosanta ma non passerà"

E sul terzo mandato: "So che al 99% non verrà mai concesso. Il Pd lo considera un residuo del passato - afferma - So che non passerà mai, ma è comunque una battaglia sacrosanta, perché mi devono spiegare come mai siamo l’unico paese europeo in cui c’è questo limite".

