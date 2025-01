Terzo mandato, Fontana: "Lasciatemi finire e alla fine potrà decidere"

"Lasciatemi finire questo mandato e alla fine potrò decidere". Così il governatore lombardo Attilio Fontana, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se pensa a ricandidarsi per un eventuale terzo mandato, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Statale di Milano.

Terzo mandato, Fontana: "Sala d'accordo? Come tutte le persone di buon senso"



Come riferisce Ansa, a chi gli chiedeva se si aspettasse un'apertura del sindaco di Milano Giuseppe Sala sul terzo mandato per sindaci e governatori, Fontana ha risposto: "Io sono assolutamente convinto che l'idea sia giusta. Quindi, tutte le persone che cercano di applicare il buon senso e che cercano di vedere anche le scelte che possono essere piu' logiche per il proprio Paese, non possono che essere d'accordo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO