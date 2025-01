Stellantis lancia "Elettrico Facile": la rivoluzione per un passaggio semplice all'elettrico

Stellantis presenta “Elettrico Facile”, un approccio innovativo per semplificare il passaggio dai motori termici ai veicoli elettrici, rendendolo accessibile per tutti gli automobilisti.

Grazie a una gamma di modelli senza pari e a soluzioni finanziarie personalizzate, Stellantis punta a diventare un punto di riferimento nel mercato della mobilità elettrica.

Antonella Bruno, Country Manager di Stellantis Italia, sottolinea: “Con ‘Elettrico Facile’ vogliamo rendere il passaggio all’elettrico semplice e conveniente per ogni automobilista, supportati dalla nostra rete di concessionari italiani e da un’offerta di prodotti e servizi pensata per tutte le esigenze.”

La gamma Stellantis: soluzioni per ogni cliente

La vasta scelta di veicoli elettrici include city car come Fiat 500e, Peugeot 208, e Leapmotor T03, SUV compatti come Jeep Avenger e Peugeot 2008, e modelli di alta gamma come Lancia Ypsilon e DS3. Non mancano opzioni per chi cerca prestazioni, con le versioni sportive Abarth 500 e 600, o autonomie fino a 700 km offerte da Peugeot 3008 e Opel Grandland.

Servizi finanziari su misura

Con tassi di interesse competitivi, come il 2,99% per modelli iconici quali la Fiat 500e, Stellantis offre formule innovative come il 50/50 per la nuova Citroën e-C3, che consente di pagare il 50% del prezzo subito, godendo di 2 anni senza rate prima di decidere se tenere, restituire o sostituire il veicolo. Inoltre, la Leapmotor T03 è proposta a un prezzo accessibile di 15.500 euro, disponibile da gennaio.

Soluzioni per aziende e flessibilità per privati

Per i clienti business, Stellantis propone il noleggio a lungo termine Leasys e-MOVE, con servizi dedicati ai veicoli elettrici inclusi. I privati possono invece scegliere FLEX&FREE, che permette di uscire dal contratto di noleggio dopo soli 12 mesi senza penali, testando così la compatibilità con la mobilità elettrica.

Tecnologie e supporto per la ricarica

La ricarica diventa ancora più semplice grazie alla Wallbox, inclusa nelle offerte Stellantis, alla nuova app Free2Move Charge e alla card per la ricarica pubblica. Durante il weekend del 24-26 gennaio, le concessionarie Stellantis saranno a disposizione per fornire supporto tecnico e organizzare test drive, con esperti pronti a rispondere a ogni domanda sui veicoli e sulle modalità di ricarica.

Con “Elettrico Facile”, Stellantis dimostra di essere pronta a guidare il mercato verso un futuro più sostenibile, rendendo la transizione elettrica alla portata di tutti. Un’offerta che non guarda solo al presente, ma punta a un’espansione strategica nel 2025 con il lancio di sessanta nuovi modelli elettrici.