Veneto, Lega compatta al fianco di Zaia. "Squadra che vince non si cambia". Salvini sfida Meloni

Matteo Salvini e tutta la Lega si schierano al fianco di Luca Zaia nella battaglia per la ricandidatura del Governatore del Veneto alle prossime elezioni regionali o comunque per un candidato Governatore del Carroccio. Una nota ufficiale del partito, a seguito del consiglio federale a Roma, recita: "Lega, totale sintonia e condivisione degli obiettivi fra Matteo Salvini, Luca Zaia e l’intero consiglio federale. Il Veneto è un modello di buon governo apprezzato a livello nazionale e internazionale. Per la Lega, squadra che vince non si cambia". E' la presa di posizione ufficiale del segretario e dei suoi fedelissimi che la Liga Veneta stava aspettando, dopo giorni di uscite, anche su Affaritaliani.it, a favore della riconferma di Zaia in Veneto o comunque di un candidato leghista alle prossime Regionali. Una sfida aperta agli alleati e soprattutto a Fratelli d'Italia che con la premier Giorgia Meloni non aveva escluso anche durante la conferenza stampa di inizio anno un candidato di FdI in Veneto. La Lega è davvero pronta a correre da sola senza un'intesa nel Centrodestra. Salvini e tutto iil Carroccio con Zaia e la Liga Veneta che proprio oggi compie 45 anni.

RIFORME, LA LEGA: SÌ ALL’ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE - Il consiglio federale della Lega ha espresso parere favorevole all’elezione diretta dei presidenti di provincia. In particolare, è stata espressa la volontà di renderlo possibile in Sicilia già dalla prossima primavera. È un obiettivo previsto dal programma elettorale del Presidente Renato Schifani ed è finalizzato al miglioramento della manutenzione di scuole e strade. Sarà presentato un emendanto ad hoc alla Camera per migliorare il coordinamento tra i diversi livelli di governo per le tante emergenze da affrontare nella Regione Siciliana. La Lega è ovviamente favorevole all’elezione diretta di tutti i Presidenti delle Province e nel corso del consiglio federale è stato fatto un approfondimento particolare anche sul Friuli Venezia Giulia che ha già avviato l’iter votando la reintroduzione delle Province elettive in Consiglio. Ora la palla passa al Parlamento che deve approvare le modifiche di statuto.

Lega, Giorgetti, tutti con Zaia: "Troveremo quadra con alleati"

Tutti al fianco di Zaia? “Assolutamente sì”: risponde così il ministro Giancarlo Giorgetti lasciando il consiglio federale della Lega. A chi gli chiede se sarà trovata una quadra con gli alleati, Giorgetti replica: “ma sì, si trova...”.



