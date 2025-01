Regionali, Cattaneo (FI): "La Lega vuole il Veneto? Per trovare l'intesa si allarga il tavolo della trattativa..."

Forza Italia dopo la minaccia della Lega di andare da sola alle elezioni regionali in Veneto se il candidato per il Centrodestra non sarà ancora Luca Zaia o un altro leghista



"Sono assolutamente convinto che si debba trovare una sintesi. Sono cresciuto politicamente facendo la gavetta e so perfettamente che in queste vicende ci sono sia il rispetto per i territori sia gli equilibri nazionali da tener presente, che hanno un senso politico. Sono certo che i leader della coalizione sia a livello regionale che nazionale avranno la maturità per mettersi d'accordo". Lo afferma ad Affaritaliani.it Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, rispondendo alla domanda sulla minaccia della Lega di andare da sola alle elezioni regionali in Veneto se il candidato per il Centrodestra non sarà ancora Luca Zaia o un altro leghista.



Ma se la Lega davvero andasse da sola in Veneto ci sarebbe conseguenze politiche a livello nazionale? "Credo che tutti noi dobbiamo assolutamente scongiurare questa ogni ipotesi di rottura degli accordi. Quella della Lega che corre da sola in Veneto alle prossime elezioni regionali è una possibilità che nemmeno voglio prendere in considerazione. I leader regionali e poi quelli nazionali troveranno certamente la sintesi. Ricordo che non c'è solo il Veneto che andrà al voto e quando si deve trovare un'intesa si allarga il tavolo della trattativa all'insieme delle regioni e dei comuni che vanno ad elezioni e in questo modo si trova sempre l'equilibrio per restare uniti", conclude Cattaneo.



Regionali, Gasparri: "Il Centrodestra sarà unito ovunque, troveremo le soluzioni migliori" - "Il Centrodestra sarà unito in tutte le regioni come sempre. Troveremo a tempo opportuno le soluzioni migliori, alle elezioni mancano molti mesi. Un Centrodestra unito che candiderà esponenti migliori in tutte le regioni. Siamo uniti da decenni e lo saremo anche alle prossime elezioni regionali, comunali e politiche". Con queste parole il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri risponde alla domanda di Affaritaliani.it sull'ipotesi che la Lega corra da sola alle prossime elezioni regionali in Veneto, come hanno detto diversi esponenti leghisti veneti nel caso in cui il candidato del Centrodestra non fosse un esponente del Carroccio.



