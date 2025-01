Cacciari: "Meloni da Trump un capolavoro politico. Straordinaria abilità, brava davvero"

"Meloni? Riuscire con il suo passato e con i sospetti di ogni genere che sarebbero potuti sorgere a diventare la più appetibile per la nuova Amministrazione Usa è un capolavoro politico. Questo le va certamente riconosciuto"



"Un Inferno come prima, che cosa vuole che cambi?". Risponde così, secco e sconsolato, il filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, alla domanda di Affaritaliani.it su come cambierà il mondo con Donald Trump da oggi alla presidenza degli Stati Uniti d'America.



Ha promesso che diminuiranno le guerre… "E ce ne saranno delle altre, si sposterà l'attenzione da alcune zone ad altre. Per esempio la guerra tra Israele e Palestina ora subirà per forza una tregua per poi ripartire chissà quando e chissà come. Si tratta di un conflitto endemico nato addirittura prima della Seconda Guerra Mondiale. E questo conflitto verrà cronicizzato. Trump sposterà la sua attenzione sull'Iran e non penso proprio che abbia intenzione di fare la pace con Teheran. Quasi sicuramente cesserà la guerra in Ucraina perché l'attenzione fondamentale della politica estera della nuova Amministrazione americana sarà al 99% concentrata sul rapporto con la Cina. L'area di tensione maggiore si sposterà più a Oriente, ma siamo lontani mille miglia da un equilibrio policentrico".



Per quanto riguarda l'Europa Cacciari è molto pessimista: "Ormai il Vecchio Continente è del tutto marginale e lo si capisce benissimo non solo dal punto di vista politico ma anche produttivo, industriale e delle nuove tecnologie. Una decadenza inarrestabile dello spazio europeo che cede sempre posizioni a Paesi orientali e non solo la Cina ma anche la Corea e il Vietnam. Per non parlare della sempre maggiore importanza di Brasile e Sud Africa, così come l'India insieme a Usa e Russia. Per l'Europa il declino è irresistibile e irreparabile".



Però Giorgia Meloni è l'unica leader europea a essere stata invitata dal giuramento di Trump, un successo per la premier italiana? "Assolutamente sì, straordinaria abilità politica della donna. Riuscire con il suo passato e con i sospetti di ogni genere che sarebbero potuti sorgere a diventare la più appetibile per la nuova Amministrazione Usa è un capolavoro politico. Questo le va certamente riconosciuto. Da come era nata politicamente, Meloni è diventata la più atlantica delle atlantiche, un vero salto mortale triplo. Brava, brava davvero".



E i vicepremier Tajani e Salvini? "Il segretario di Forza Italia rassicura una parte antica di ceti medi conservatori, ma la vera novità politica della destra è Meloni, nemmeno i meloniani perché attorno alla premier c'è il nulla, c'è solo lei. Per quanto riguarda Salvini dovrà cercare di salvare la pelle tenendo una posizione di forza al Nord. Ormai il Veneto per la Lega è andato e se dovesse perdere anche il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia Salvini verrebbe massacrato dai suoi colonnelli", conclude l'ex primo cittadino di Venezia Cacciari.



