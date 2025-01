Australian Open 2025: Sinner-Sonego da urlo. Jannik: ora ottavi thrilling. Delusione Jasmine Paolini e Musetti

Australian Open 2025, Sinner-Rune agli ottavi di finale

Sarà Holger Rune l'avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale dell'Australian Open 2025. Il 21enne danese, testa di serie numero 13 del seeding, ha sconfitto il serbo Kecmanovic in 5 set dopo essere stato sotto 2 a 1 e 4-2 nel quarto parziale (6/7, 6/3, 4/6, 6/4, 6/4). Una sfida in cui il numero 1 del mondo parte favorito, ma che nasconde delle insidie testimoniate dai confronti che attualmente sono sul 2 a 2. Dopo la semifinale di Sofia nel 2022 (con Jannik che si ritirò sul 2-5 nel terzo set), famosa quella nell'Atp 1000 di Montecarlo 2023 che vide Sinner finire ko in 3 set dopo aver condotto per metà gara e dando la sensazione di avere in mano la partita (1/6, 7/5, 7/5). Le ultime due partire se le è aggiudicate comunque il tennista italiano: nel round robin alle Atp Finale 2023 e ai quarti ancora al torneo di Montecarlo 2024, entrambe le volte però in partite combattute e chiuse al terzo set (rispettivamente 6/2, 5/5, 6/4 sul veloce di Torino e 6/4, 6/7, 6/3 sul rosso del Principato).

Sinner, 'contro Giron il mio miglior match agli Australian Open'

“E’ stato probabilmente il mio miglior match, in modo particolare per come ho provato a giocare. C'è ancora qualche errore di troppo nel mio gioco ma oggi ho colpito la palla un po’ meglio rispetto ai giorni precedenti. L’obiettivo era arrivare nella seconda settimana, ci siamo riusciti, e ora l’obiettivo è alzare ancora di più il livello per il prossimo turno”, ha spiegato Jannik Sinner dopo aver centrato gli ottavi di finale grazie ai tre set vinti contro Marcos Giron. “Sento che qualcosa ancora manca nel mio gioco – ha aggiunto - ma oggi ho provato dei colpi, ho provato dei serve and volley e delle palle corte. Quando hai queste sensazioni, quando senti di giocare un buon tennis, questo aiuta anche il tuo atteggiamento mentale e ti consente di rimanere sempre calmo”.

“Stanotte non ho dormito bene, per questo motivo ho cercato di recuperare un po’ prima della partita. Ho fatto 30 / 40 minuti, e mi hanno aiutato molto. Normalmente dormo abbastanza bene la notte, di solito mi addormento subito anche quando le partite finiscono la sera tardi. Per me è il recupero migliore, gli atleti sentono subito la differenza quando il sonno non è ottimale. Senza un buon sonno le prestazioni vanno giù”.

Australian Open 2025, Sinner agli ottavi

Jannik Sinner si qualifica senza problemi agli ottavi di finale degli Australian Open 2025. Il fuoriclasse azzurro, numero 1 del mondo, batte lo statunitense Marcos Giron nel terzo turno del singolare maschile per 6-3, 6-4, 6-2 dopo due ore e un minuto di gioco.

Australian Open 2025, Jasmine Paolini eliminata al terzo turno

Jasmine Paolini esce al terzo turno del singolare femminile degli Australian Open 2025. L'azzurra, testa di serie numero 4, è stata sconfitta dall'ucraina Elena Svitolina, numero 28 del tabellone, che si è imposta per 2-6, 6-4, 6-0.

Australian Open 2025, Musetti si arrende a Shelton

Lorenzo Musetti è uscito al terzo turno del singolare maschile degli Australian Open 2025. Il tennista italiano, testa di serie numero 16, è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton con cui era avanti nei confronti diretti (6/4, 7/6 al Master 1000 di Miami un anno fa e in 3 set sull'erba del Queen's nel 2023). Questa vola però ha avuto la meglio il campione americano, numero 21 del tabellone in 4 set: 6-3, 3-6, 6-4, 7-6 (7-5) in 2h52'.

Australian Open 2025, Sonego agli ottavi di finale contro Tien

Lorenzo Sonego non si ferma più. Dopo aver sconfitto il baby fenomeno Joao Fonseca al secondo turno, ora vince al terzo turno contro l'ungherese Fabian Marozsan per 6-7 (3-7), 7-6 (8-6), 6-1, 6-2 in 3h16' qualificandosi agli ottavi di finale.

Sonego affronterà lo statunitense Learner Tien. Il classe 2005 - ha iniziato il torneo al 120° mondiale e nella live ranking Atp è ora numero 80 - proveniente dalle qualificazioni, ha avuto la meglio sul francese Corentin Moutet per 7-6 (12-10), 6-3, 6-3.

Australian Open 2025, Taylor Fritz sconfitto da Monfils

Dopo Rublev, Tstitsipas e Medvedev, un'altra eliminazione eccellente nella parte di tabellone presidiata da Sinner. Taylor Fritz, quarta testa di serie del seeding (finalista allo Us Open 2024 e Atp Finals: sconfitto etrambe le volte da Jannik), è stato sconfitto in quattro set da Gael Monfils. Il francese a 38 anni, diventa il secondo giocatore più anziano a raggiungere gli ottavi a Melbourne dopo Roger Federer. Avanti invece l'australiano, beniamino del pubblico, Alex De Minaur che ha piegato al quarto set l'argentino Francisco Cerundolo.