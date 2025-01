Australian Open, Sinner supersfida agli ottavi? Sonego show: ridimensiona Joao Fonseca. Berrettini, che peccato! E Musetti...

Australian Open 2025, Sinner supera Schoolkate. Verso Jannik vs Rune agli ottavi?

Sinner vince in quattro set contro l'australiano Tristan Schoolkate - numero 173 del mondo (entrato in tabellone con Wild Card - e vola al secondo turno. Il numero uno del mondo perde il primo set alla Rod Laver Arena (4-6 con break a zero nel game finale e 13 errori gratuiti nel parziale), ma poi prende in mano pian piano il match e si impone in scioltezza (6-4, 6-1, 6-3) in due ore e 46 minuti. "All'inizio serviva bene e giocava molto meglio di me, c'è stata anche una bellissima atmosfera da parte del pubblico. Sono molto felice della mia performance, non dò le cose per scontate e questo devo fare anche nel prossimo turno. In tutti i tornei può capitare di trovare un giocatore del genere, devi sempre essere presente che sia secondo o terzo turno, posso migliorare, ho avuto anche qualche difficoltà con il vento, ma è sempre meglio giocare qui che nei campi esterni che sono ancora più esposti", l'analisi di Jannik Sinner dopo il successo contro Tristan Schoolkate.

Sulla strada di Jannik Sinner ora un avversario abbordabile, il 31enne americano Marcos Giron, numero 46 del ranking. "Vediamo il prossimo turno cosa capiterà, sono contento di esserci arrivato, le condizioni sono queste le conosciamo". Sinner difende il titolo Slam in Australia conquistato lo scorso anno da numero uno. "E' una sensazione diversa, ma ho vissuto tantissimi bei momenti, dentro e fuori dal campo, in questo posto fantastico, è diverso ma la prendo come una possibilità per rifare quanto fatto l'anno scorso, c'è ancora tanta strada da fare, so che il mio gioco può essere superiore, spero di poterlo mostrare nel prossimo turno e mi auguro di giocare un altro grande torneo. Gli italiani sono più estroversi, io più controllato? Siamo diversi io e te... -ha detto con il sorriso Sinner rispondendo a John McEnroe che lo intervistava-, ognuno ha la propria mentalità, sono contento del mio modo di essere... ma meglio fermarsi qua".

Poi in prospettiva ottavi di finale contro un rivale non semplicissimo: il danese Holger Rune - vincitore della sfida con Matteo Berrettini, vedi sotto) - con cui i confronti diretti sono sul 2 a 2.

Dopo la semifinale di Sofia nel 2022 (con Jannik che si ritirò sul 2-5 nel terzo set), famosa quella nell'Atp 1000 di Montecarlo 2023 che l'italiano perse in 3 set dopo aver condotto per metà gara dando la sensazione di avere in mano la partita (1/6, 7/5, 7/5). Le ultime due sfide se le è aggiudicate comunque il numero 1 del tennis mondiale: nel round robin alle Atp Finale 2023 e ai quarti ancora al torneo di Montecarlo, entrambe le volte però in partite combattute e chiuse al terzo set (rispettivamente 6/2, 5/5, 6/4 sul veloce di Torino e 6/4, 6/7, 6/3 sul rosso del Principato).

Ma ci sarà tempo per pensare a un eventuale Sinner-Rune. Intanto il danese pur in forma dovrà vedersela contro il serbo Miomir Kecmanović (numero 55 del ranking Atp), che ha mandato a casa Hurkacz ed è sempre un brutto cliente da affrontare.

Australian Open 2025, Lorenzo Sonego manda a casa Joao Fonseca

Dopo 48 ore di celebrazione per l'astro nascente del tennis mondiale Joao Fonseca, il 18enne brasiliano... perde. E lo fa contro un italiano: Lorenzo Sonego - che aveva eliminato Stan Wawrinka all'esordio - vince al secondo turno degli Australian Open dopo cinque set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 3-6, 6-3 e una battaglia di oltre tre ore e mezza di gioco. Il talento sudamericano - glaciale nel tie break del primo set e che mostra lampi di classe nel quarto - subisce uno stop forse parzialmente imprevisto, ma resta la considerazione di tutti gli addetti ai lavori nei suoi confronti: ha tutto per diventare il terzo re al fianco di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Serve però, giustamente, tempo ed esperienza. E anche sconfitte come quella subita contro il tennista italiano fanno parte del processo di crescita. Al prossimo turno Lorenzo Sonego affronterà l'ungherese Fábián Marozsán, numero 58 del mondo ma capace di battere l'americano Francis Tiafoe (17 del ranking Atp) - che sul cemento è sempre un osso duro - in 5 set: 6/7, 6/4, 3/6, 6/4, 6/1.





Australian Open 2025, Matteo Berrettini perde con Rune

L'ostacolo era ostico e Matteo Berrettini non è purtroppo riuscito a superarlo. Il tennista italiano esce al secondo turno l'avventura agli Australian Open battuto da Holger Rune (con cui aveva perso 3 dei precedenti 4 confronti), numero 13 del seeding, in quattro set con il punteggio di 7-6 (7-3), 2-6, 6-3, 7-6 (8-6). Resta la sensazione di un ottimo match contro un giocatore forte e la bella vittoria al primo turno contro Cameron Norrie. La stagione è lunga e Berrettini ha tutte le chanche di fare molto bene, rientrando tra i top mondiali.

Australian Open 2025, Musetti batte Shapovalov. Ora Ben Shelton (precedenti for Lorenzo)

Lorenzo Musetti conquista il terzo turno degli Australian Open. Il tennista azzurro, numero 16 del seeding, vince in tre set con il punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (8-6), 6-2 in due ore e 42 minuti di gioco contro un giocatore complicato (soprattutto sul cemento) quale il canadese Denis Shapovalov. Il carrarino ora avrà un ostacolo ancora più difficile: l'americano Ben Shelton, 21esima testa di serie, che ha battuto 6-3, 6-3, 6-7 (4-7), 6-4 lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Per Musetti e' la prima presenza della carriera al terzo turno dell'Open d'Australia. I precedenti sono a favore del tennista italiano: 2-0 con successo 6/4, 7/6 al Master 1000 di Miami un anno fa e in 3 set sull'erba del Queen's nel 2023.

Australian Open 2025, Musetti, 'contento dell'atteggiamento mentale, fatto step in avanti'

“Sono molto felice e molto soddisfatto, non solo per aver finalmente ottenuto il terzo turno agli Australian Open, ma soprattutto per il modo in cui l’ho ottenuto. Sono stati due turni sofferti e oggi, anche se non ho giocato al meglio dal punto di vista tennistico, è stato importante rimanere sempre attaccato all’avversario e cercare di portarlo al suo limite”, le parole di Lorenzo Musetti in conferenza stampa sopo il successo su Denis Shapovalov al secondo turno dello Slam australiano. "Siamo molto contenti dell’atteggiamento mentale; nella prima partita sapevo di non poter brillare ma era importante vincere. Oggi ho fatto uno step in avanti, e mantenere sempre questo atteggiamento è importante; prendo sempre come esempio la mia migliore settimana a livello Slam (Wimbledon), le prime tre o quattro partite ho sempre combattuto, poi andando avanti sono riuscito a trovare il mio miglior tennis -prosegue il carrarino-. Se vai avanti troppo facilmente poi appena arriva la lotta e la sofferenza tutti i meccanismi rischiano di saltare. Meglio iniziare così, lottare ed essere pronti e preparati a risolvere situazioni complicate”.

Australian Open 2025, Lucia Bronzetti ko

Si chiude al secondo turno l'Australian Open nel singolare femminile dell'azzurra Lucia Bronzetti. La numero 76 del ranking Wta viene sconfitta dalla rumena Jaqueline Cristian (quinto successo per lei negli ultimi 6 incontri con l'italiana), numero 82 Wta con un doppio 7-5 in due ore e 4 minuti di gioco.