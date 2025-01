Australian Open 2025: Sinner-Sonego da urlo, delusione Paolini-Musetti. Clamoroso, eliminato un big (sulla strada di Jannik)

Australian Open 2025, Jasmine Paolini eliminata al terzo turno

Jasmine Paolini esce al terzo turno del singolare femminile degli Australian Open 2025. L'azzurra, testa di serie numero 4, è stata sconfitta dall'ucraina Elena Svitolina, numero 28 del tabellone, che si è imposta per 2-6, 6-4, 6-0.

Australian Open 2025, Sinner agli ottavi

Jannik Sinner si qualifica senza problemi agli ottavi di finale degli Australian Open 2025. Il fuoriclasse azzurro, numero 1 del mondo, batte lo statunitense Marcos Giron nel terzo turno del singolare maschile per 6-3, 6-4, 6-2 dopo due ore e un minuto di gioco.

Australian Open 2025, Musetti si arrende a Shelton

Lorenzo Musetti è uscito al terzo turno del singolare maschile degli Australian Open 2025. Il tennista italiano, testa di serie numero 16, è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton con cui era avanti nei confronti diretti (6/4, 7/6 al Master 1000 di Miami un anno fa e in 3 set sull'erba del Queen's nel 2023). Questa vola però ha avuto la meglio il campione americano, numero 21 del tabellone in 4 set: 6-3, 3-6, 6-4, 7-6 (7-5) in 2h52'.

Australian Open 2025, Sonego agli ottavi di finale contro Tien

Lorenzo Sonego non si ferma più. Dopo aver sconfitto il baby fenomeno Joao Fonseca al secondo turno, ora vince al terzo turno contro l'ungherese Fabian Marozsan per 6-7 (3-7), 7-6 (8-6), 6-1, 6-2 in 3h16' qualificandosi agli ottavi di finale.

Sonego affronterà lo statunitense Learner Tien. Il classe 2005 - ha iniziato il torneo al 120° mondiale e nella live ranking Atp è ora numero 80 - proveniente dalle qualificazioni, ha avuto la meglio sul francese Corentin Moutet per 7-6 (12-10), 6-3, 6-3.

Australian Open 2025, Taylor Fritz sconfitto da Monfils

Dopo Rublev, Tstitsipas e Medvedev, un'altra eliminazione eccellente nella parte di tabellone presidiata da Sinner. Taylor Fritz, quarta testa di serie del seeding (finalista allo Us Open 2024 e Atp Finals: sconfitto etrambe le volte da Jannik), è stato sconfitto in quattro set da Gael Monfils. Il francese a 38 anni, diventa il secondo giocatore più anziano a raggiungere gli ottavi a Melbourne dopo Roger Federer. Avanti invece l'australiano, beniamino del pubblico, Alex De Minaur che ha piegato al quarto set l'argentino Francisco Cerundolo.