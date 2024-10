Bologna-Milan rinviata, non si gioca. Scaroni: "Incomprensibile"

Nulla da fare: Bologna-Milan è stata ufficialmente rinviata. La decisione è arrivata da pochi minuti a causa delle condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna nei giorni scorsi. A influire anche la decisione del sindaco e del prefetto di firmare un'ordinanza che impediva il normale svolgimento della gara valida per la nona giornata e inizialmente in programma domani 26 ottobre alle ore 18.30.

"Bologna-Milan viene rinviata con una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse, non ho capito perche'. Di fronte l'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa, ovviamente", ha commentato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, dopo la decisione del Cda della Lega Serie A. Di contro Filippo Zaratti, deputato di Avs, ha replicato: "Ha fatto bene il sindaco di Bologna Matteo Lepore a rinviare la partita con il Milan. È una scelta nel segno del bene comune e di rispetto per quanti stanno soffrendo le conseguenze dell'alluvione che ancora minaccia la città. Le parole del presidente del Milan Scaroni che ha criticato la decisione sono piene di cinismo e indifferenza. Secondo Scaroni chi dovrebbe decidere se non il Sindaco di fronte alla possibilità di un pericolo per le persone? Il presidente del Milan? È purtroppo evidente che agli occhi di qualcuno sono più importanti i soldi dei diritti televisivi che il rischio di perdere vite".