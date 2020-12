A Fiumicino il primo volo Covid Tested da e per New York

Roma, 9 dic. (askanews) - A Fiumicino è arrivato il primo volo Covid Tested da New York, ovvero un volo che ha effettuato screening su tutti i passeggeri prima di salire e dopo all'arrivo. Con la possibilità dunque di evitare la quarantena nel paese di arrivo.A partire da oggi, quindi, tutti i passeggeri che viaggeranno sui tre voli settimanali da e per New York, dovranno presentare una certificazione comprovante la negatività al Covid 19, effettuata nelle 48 ore antecedenti il volo, oppure eseguire il test antigenico direttamente all'aeroporto prima di imbarcarsi. Per chi parte dagli Stati Uniti, all'arrivo a Fiumicino verrà richiesto di eseguire un nuovo test antigenico.Anche per questi voli Covid-tested i passeggeri saranno tenuti a indossare sempre una mascherina chirurgica protettiva e a munirsi di un numero di ricambi adeguato alla durata del viaggio, per sostituirle ogni 4 ore. Inoltre, prima dell imbarco è richiesta la compilazione di una autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da Covid-19.Marco Troncone, amministratore delegato Aeroporti di Roma: "La procedura funziona perché è stata rodata ampiamente. Abbiamo sviluppato un prototipo nella tratta Roma Milano, come terreno di cultura per sperimentare questa procedura che funziona correttamente. Era proprio immaginata per essere trasferita su altre tratte".Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "È un salto nel futuro per l'Italia, con il Lazio che fa da apripista. Dopo i controlli si evita la quarantena, è una sperimentazione straordinaria che riaccende una speranza per il traffico aereo, per la mobilità e per l'economia".Soddisfazione tra i passeggeri.