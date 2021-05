A Roma la manifestazione della comunità ebraica per Israele

Roma, 12 mag. (askanews) - La comunità ebraica romana si è riunita al Portico d'Ottavia nel Quartiere Ebraico a sostegno di Israele, dopo il riaccendersi del conflitto in Medioriente, che ha già provocato la morte di oltre 60 persone finora, 56 palestinesi nella Striscia di Gaza, fra cui 14 bambini, e 6 israeliani, fra cui un bambino. Alla manifestazione hanno partecipato diversi esponenti politici per portare la loro solidarietà. Sul palco si sono alternati fra gli altri Carlo Calenda (S&D), Antonio Tajani (Fi), Matteo Salvini (Lega) e Enrico Letta (Pd)."Io penso che qua ci sia voglia di pace, diritto alla vita al lavoro ma anche alla chiarezza: se qualcuno è terrorista va chiamato terrorista, se Hamas è una organizzazione terroristica va chiamata organizzazione terroristica", ha detto Salvini."Noi siamo oggi tutti a Tel Aviv, siamo tutti a Gerusalemme, siamo tutti a soccorrere quei bambini quei civili quei soldati, colpiti da quel terrorismo che rifiutiamo", ha detto Letta. "Ho telefonato all'ambasciatrice dell'Autorità palestinese per ridirle tutta la nostra solidarietà, il senso di questo rifiuto della violenza e di quanto sta accadendo", ha aggiunto.