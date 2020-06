Arcuri: al 31 dicembre potrà aver fatto i tamponi 1 italiano su 3

Roma, 4 giu. (askanews) - "Dai prossimi giorni sarà possibile effettuare fino a 89.000 tamponi al giorno, +47% rispetto al dato già rilevante dell'ultimo mese, 9,9 milioni di prodotti tra reagenti e kit verranno acquistati e messi nelle disponibilità delle Regioni che ne hanno bisogno".Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, in una conferenza stampa alla Protezione civile."Abbiamo promosso un'offerta pubblica nazionale e internazionale e chiesto al mercato di acquistarli: abbiamo ricevuto 59 offerte per 95 diversi prodotti, abbiamo verificato che 34 offerte per 53 prodotti erano compatibili con i fabbisogni delle nostre Regioni, oggi con piacere annuncio i risultati. Dall'inizio della crisi sono stati somministrati in media in Italia 39.500 tamponi al giorno, a maggio ne sono stati somministrati in media 61.000 al giorno, il nostro obiettivo era far crescere fino a 84.000 tamponi al giorno"."Al 31 dicembre abbiamo calcolato che il 28% della popolazione italiana potrà essere sottoposta a un tampone, un italiano su tre quasi. Faremo tante fotografie: il tampone non è un passaporto di immunità, ci dice se in quel momento il virus ci ha colpito o no. Ma facendo tante fotografie cercheremo di costruire una sceneggiatura che servirà molto a noi e ai cittadini".