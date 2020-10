Arriva "Ploom S": si fuma senza fumo e senza odori

Roma, 26 ott. (askanews) - Arriva in Italia "Ploom S", un riscaldatore di tabacco presentato dalla JTI - Japan Tobacco International - con un sistema "HeatFlowTM" che manda a temperatura lo stick dall'esterno evitando la produzione di odori particolari percepiti come fastidiosi e assicurando un'esperienza personalizzabile e una durata più lunga.Il presidente e amministratore delegato di JTI Italia, Gian Luigi Cervesato, spiega:"La categoria dei prodotti a rischio ridotto si è sviluppata molto rapidamente qui in Italia e parliamo oggi di un mercato di 2 milioni di persone per un valore di quasi 3 miliardi di euro. Un mercato importante".Questi "prodotti alternativi di nuova generazione" sono scelti anche perché considerati potenzialmente meno dannosi rispetto al fumo di sigaretta e per il più facile utilizzo. Con una quota che supera il 25%, JTI è il secondo player in Italia.E sono oltre 2 i miliardi di dollari investiti a livello globale in design, capacità produttiva, ricerca scientifica e sviluppo - negli ultimi sei anni - per sviluppare prodotti a potenziale rischio ridotto, con l'obiettivo di garantire la più ampia possibilità di scelta ai consumatori."Ploom S" arriverà sul mercato in tre colorazioni: Matte Black, Steel Silver e Soft Champagne e sarà disponibile - anche tramite lo shop online - a partire dal 3 novembre a Palermo, Bari e Foggia. Cervesato sottolinea: "Una scelta simbolica quella di partire dal Sud Italia per sottolineare il valore di queste città e il ruolo chiave che questi territori hanno per la ripartenza del Paese. Lì abbiamo poi dei consumatori che sono sempre stati molto aperti all'innovazione tecnologica".Il presidente Cervesato ha poi aggiunto: "Negli ultimi 5 anni abbiamo investito 2 miliardi di dollari nello sviluppo di prodotti di nuova categoria. Continueremo a farlo. Il tabacco tradizionale rimane una parte importante del nostro business a livello globale. Come filosofia di azienda crediamo in quella che in inglese si chiama 'freedom of choice' la libertà di scelta. Nostro ruolo è rispondere alle richieste dei consumatori con una ampia gamma di prodotti lasciando comunque la scelta finale".